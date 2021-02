Pandemia a adus tuturor o serie întreagă de provocări. Anul 2020 ne-a testat puterea de adaptabilitate la stres și nevoi primordiale, oamenii fiind obligați să-și ocupe timpul în propriul cămin amenajându-și grădinile.

Elis Pavaje, lider în piața construcțiilor din România pe zona de pavaje și produse pentru amenajarea curților si grădinilor, ne-a povestit cum a fost reorganizată piața în această perioadă: ”Am avut o serie de provocări la care nu știam dacă reușim să ne adaptăm. Starea de urgență din martie ne-a impus o reorganizare a activităților. O parte din personalul din birouri a început să lucreze de acasă, iar norocul nostru a fost că, având mai multe puncte de lucru, pandemia ne-a prins cu un sistem informatic bine pus la punct, care ne-a permis să avem continuitate. Personalul din fabrică a continuat să lucreze pe parcursul anului în schimburi, s-a lucrat la capacitate maximă. Și din acest punct de vedere am avut noroc, fiindcă o linie de producție prefabricate din beton este destul de mare, iar oamenii lucrează de regulă la distanță unul de celălalt. În ce privește echipele de montaj, acestea au lucrat în aer liber, deci nu a fost perturbată activitatea”, ne-a declarat Bianka Dobre, Director Marketing al Elis Pavaje.

Adaptabilitatea emoțională, o prioritate necesară

„În schimb, a fost destul de dificilă adaptarea emoțională la senzația de nesigurantă, la frică, stări emoționale greu de controlat. Unii dintre noi avem boli cronice, alții am avut pe cineva care a trecut prin complicații în urma contactării Coronavirus. Cu timpul ne-am obișnuit, ne-am dezvoltat noi rutini în activitatea profesională sau personală, iar acum ne este mai ușor”, continuă Bianka Dobre, Director Marketing al Elis Pavaje.

Elis Pavaje a vândut 2.770.000 mp de pavaje în 2020

“Din punct de vedere al business-ului, a fost un an foarte bun fiindcă a fost un an al activităților în aer liber, un an al construcțiilor și al renovărilor. Fiindcă au fost obligați să petreacă cel mai mult timp acasă, oamenii și-au schimbat focusul dinspre călătorii și achiziții de haine sau încălțăminte către obiecte de uz casnic sau creșterea confortului în casă și curte. Volumul vânzărilor de pavele către piață rezidentială a crescut în 2020, însă credem că suntem încă departe de atingerea masei critice. Pe lângă piața rezidentială, am avut creștere și pe segmentul lucrărilor publice, au fost investiții și din fonduri private și din fonduri de stat”, explică Bianka Dobre.

Românii au investit în confortul lor de acasă

Anul 2020 a fost un an în care s-a investit în infrastructură, în pavele și borduri, pentru rezolvarea problemei de acces în curți și pe platforme. Pavelele sunt de multe ori preferate pentru că sunt ușor de montat și pot fi reamenjate ulterior dacă se dorește o altă configurație a curții, de asemenea reparațiile pot fi rezolvate ușor. De regulă, specialiștii recomandă montajul prin montatori autorizați, însă persoanelor pasionate de amenajări care au vrut să profite de timpul liber câștigat în 2020 le-am pus la dispoziție instrucțiuni, pentru realizarea montajului în sistem DIY.

“Pentru renovarea curților s-au achiziționat în mare parte pavele din categoria premium, acestea având pe lângă funcționalitate și avantajul designului ce îmbunătățește foarte mult aspectul curții. În anul 2020, am vândut peste 2.770.000 mp de pavaje, cea mai mare cantitate vândută într-un an, în cei 30 de ani de experiență, de la înființarea firmei în 1991. Un produs de mare interes a fost focarul (șemineul exterior) , care și-a dovedit utilitatea și a dezvoltat curiozitatea într-o perioadă în care oamenii dornici de a petrece timpul afară erau obligați să se limiteze la curtea proprie. Noi vindem kituri pentru focare, jardiniere, bănci realizate din elemente din beton vibropresat. Aceste produse pot fi montate foarte ușor de către beneficiari. Avem și filmulețe pe canalul nostru de youtube care explică paşii în montajul acestora”, a mai adăugat Bianka Dobre, Director Marketing al Elis Pavaje.

Planurile liderului în pavaje din România sună cel puțin la fel de promițător:

„Va fi un an de consolidare, de optimizare a randamentului în fabrici și de concentrare pe categorii de produse sau canale de vânzări care în prezent au pondere mai mică în total vânzări. Vom extinde platformele la două dintre fabricile Elis Pavaje și vom schimba echipamente de producție, vom înlocui o serie de mașini din flota auto, vom investi în dezvoltarea sistemelor informatice”, a transmis Bianka Dobre, Director Marketing al Elis Pavaje.

Printre persoanele publice care apreciază brandul Elis Pavaje se numără: Cristian Țânțăreanu, Cabral, Andreea Ibaka, Dana Săvuică, dar și multe alte nume sonore din mediul showbiz şi al oamenilor de afaceri.