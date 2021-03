Pandemia a adus tuturor o serie întreagă de provocări. Anul 2020 ne-a testat puterea de adaptabilitate la stres și nevoi primordiale. Pe de-o parte, oamenii au fost obligați să-și petreacă timpul în propriul cămin și au găsit un sens în amenajarea casei și a grădinilor. Pe de altă parte, pentru ca afacerile să aibă continuitate, companiile au trebuit să găsească noi reguli de funcționare în condiții neîntâlnite până acum. În condițiile menționate, cifra de afaceri Elis Pavaje a crescut cu 32%, ceea ce demonstrează că românii au fost tot mai dispuși să investească în amenajarea curților și grădinilor.

„În ciuda așteptărilor noastre pesimiste după prima luna de pandemie, atmosfera generală de lucru în domeniul construcțiilor în 2020 a fost foarte bună. Au fost lucrări atât în plan public cât și privat, foarte puține sectoare din domeniul construcțiilor au fost afectate. Noi am beneficiat în urma schimbării comportamentului oamenilor în această perioadă. Din punct de vedere al business-ului, a fost un an foarte bun fiindcă a fost un an al activităților în aer liber, un an al construcțiilor și al renovărilor. Ca organizație, cea mai mare schimbare pe care ne-a adus-o anul pandemiei a fost faptul că am văzut că se poate munci și de acasă, în condițiile în care am putut să ne adaptăm rapid activitățile prin informatizarea proceselor”, a declarat Emil Gotă, director general Eliș Pavaje.

În pandemie, mulți proprietari de apartamente au luat în considerare posibilitatea mutării la casă

Cifra de afaceri pe 2020 este de 287,3 milioane de lei față de 217,6 milioane de lei în 2019, în creștere cu 32%. Cea mai mare pondere din valoare s-a obținut din vânzarea prefabricatelor din beton: pavele, dale, borduri, elemente prefabricate din beton pentru garduri și ziduri, elemente pentru treaptă, elemente de delimitare: palisade, kituri pentru grădina (jardiniere, bănci, focare), rigole pentru colectare ape pluviale, bolțari pentru zidărie și fundații, elemente pentru canalizare.

„Mulți proprietari de apartamente au luat în considerare posibilitatea mutării la casă. De asemenea, a crescut interesul pe zona amenajărilor exterioare. A apărut necesitatea petrecerii timpului în aer liber, iar în aceste condiții oamenii au ajuns să pună mai mare accent pe modul în care arată curtea lor și pe confortul deținut. Aici intervenim noi, încercând să venim cu soluții de îmbunătățire a condițiilor de viață”. ne-a declarat Bianka Dobre, Director Marketing Elis Pavaje

În 2020 au crescut volumele pe pavele ajungând la la 2,770,000 mp vânduți, iar pe borduri, la aproape 3 milioane de metri liniari. „În ultimii ani au crescut grosimile pavelelor achiziționate de către clienți, deoarece oamenii preferă să investească mai mult în produse cu durata mai mare de viață. De asemenea, a crescut ponderea mixurilor de culori, acestea fiind preferate că urmare a avantajului vizual asigurat în amenajare, respective obținerea unei integrări mai bune în ambientul natural. Oferta companiei a crescut mult varietate astfel încât în prezent clienții noștri pot să facă alegeri în funcție de destinația spațiului, de stilul impus de zona și mai ales, în funcție de propriile gusturi – pentru a obține în final o amenajare funcțională și plină de bun gust. „Având în vedere faptul că gardul și curtea sunt cartea de vizită a proprietarilor, este de înțeles de ce această direcție merită tot interesul”.

Pentru anul 2021, Elis Pavaje are previziuni pozitive: “Suntem optimiști, vedem că există în continuare un trend ascendent în construcții. Pentru primul semestru suntem mai rezervați, în schimb suntem mai optimiști în ce privește așteptările pentru cel de-al doilea semestru. Ne-am propus o creștere de minim 5% în acest an. Vedem o evoluție ascendentă în sectorul rezidențial, deocamdată a rămas activ efectul pozitiv al pandemiei . De asemenea, avem proiecte începute în sectorul comercial, logistic, industrial. Suntem optimiști că după ce se votează bugetul vor fi lucrări și pe infrastructură. Lunile ianuarie și februarie au fost mai slabe însă și condițiile meteorologice au fost mai nefavorabile în comparație cu anul trecut. Pe de altă parte, probabil nici nu se justifică comparația, în condițiile în care, anul trecut, primele luni au fost extraordinare din punct de vedere al vânzărilor”, a mai adaugat Emil Gota, director general Elis Pavaje.

Panouri fotovoltaice în valoare de 120.000 Euro

Despre 2021, Elis Pavaje spune că va fi un an de consolidare, de optimizare a randamentului în fabrici și de concentrare pe categorii de produse sau canale de vânzări care în prezent au pondere mai mică în total vânzări. Vor extinde platforme la două dintre fabricile Elis Pavaje și vor schimbă echipamente de producție, vor înlocui o serie de mașini din flota auto, vor investi în dezvoltarea sistemelor informatice. „De asemenea, avem un plan de investiții în panouri fotovoltaice la fabrică de la Vîntu de Jos, investiția este din fonduri proprii, aproximativ 120.000 euro. Este un experiment, vrem să vedem efectele, iar dacă se justifică investiția, extindem și în celelalte fabrici. Urmărim un impact pozitiv asupra mediului și eficientizarea costurilor cu energia. O astfel de investiție se amortizează în mai mulți ani, însă pe termen lung credem că se pot face economii serioase”, a completat dl Gota.