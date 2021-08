În luna august, a treia săptămână este dedicată de Film Now iubitorilor de comedie. Luni, 16 august, de la ora 20:00, Film Now prezintă 2 Days in New York/ Două zile la New York. Marion (Julie Delpy) s-a despărțit de Jack (pe care îl întâlnise în filmul precedent al aceleiași serii – Two Days in Paris/ Două zile la Paris) și trăiește acum la New York alături de fiul ei. Dar când familia acesteia decide să vină în vizită, lucrurile o iau razna, mai ales că trebuie să îl cunoască pe noul iubit al lui Marion, Mingus (Chris Rock). Urmărește o comedie autentică de familie doar la Film Now!

Marți, 17 august, de la ora 21:50, Film Now difuzează The Hangover Part 3/ Marea mahmureală 3. Ghinioniștii Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) și Alan (Zach Galifianakis) au din nou probleme. Finalul trilogiei urmărește o poveste diferită față de cele de până acum, cei trei protagoniști reușind să stea departe de nunți și petreceri ale burlacilor. De această dată, ei vor ajunge în Mexic și vor fi prinși într-o escapadă nebună cu Mr. Chow și furiosul șef mafiot Marshall. Stai aproape de aventurile celor trei eroi și râzi pe săturate doar la Film Now!

What Men Want/ Ce-și doresc bărbații se vede la Film Now sâmbătă, 21 august, de la ora 20:00. Ali Davis (Taraji P. Henson) este un impresar sportiv de succes, dar nu este promovată în funcție, deși merita acest lucru de foarte mult timp. Încercând să-și dea seama ce trebuie să mai facă pentru a reuși într-o lume a bărbaților, Ali ajunge să bea un amestec ciudat care îi permite să audă ce gândesc toți bărbații din jurul ei. Cu această nouă abilitate secretă și în ritmurile melodiei Mambo no. 5 drept coloană sonoră principală a filmului, ea va începe sa își facă dreptate și să fie privită mult mai bine în lumea dominată de bărbați – cea a sporturilor. Descoperă doar la Film Now ce își doresc cu adevărat bărbații!

