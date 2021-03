Prestigiul unui restaurant este dat in mare parte de personalul calificat si experimentat, si de preparatele delicioase pe care le pun la dispozitia consumatorilor. Insa, pentru ca bucatarii sa gateasca mancaruri gustoase, care sa impresioneze clientii, au nevoie si de echipamente profesionale, calitative si rezistente. Indiferent de specificul si dimensiunea restaurantului tau, din bucataria acestuia nu trebuie sa lipseasca anumite utilaje. Iata care sunt acestea:

1. Cuptoarele profesionale

Unul dintre cele mai importante echipamente din orice bucatarie este cuptorul. Fie ca ai un restaurant unde prepari pizza sau fripturi, fie ca ai o patiserie unde faci prajituri, cuptorul este un element central fara de care aceste produse nu s-ar putea realiza. Acesta te va ajuta la pregatirea si coacerea preparatelor intr-un timp scurt, fara sa fii nevoit/a sa-l supraveghezi. Totodata, daca achizitionezi un cuptor profesional, de ultima generatie, care dispune de o tehnologie avansata, vei putea prepara in acelasi timp mai multe feluri de mancare, si astfel vei putea servi rapid cleintii din restaurantul tau.

2. Aparat shaorma

In cazul in care detii un business de tip fast-food, unde prepari shaorma, kebab sau gyros, din bucataria acestuia nu trebuie sa lipseasca un aparat de shaorma profesionist, electric sau pe gaz, in functie de cum preferi. Acestea difera de la model la model, fiecare avand avatajele si dezavantajele sale. Aparatele pentru gatirea carnii pentru shaorma sau kebab au avantajul ca prepararea acesteia se face cu un consum redus de grasime, deoarece acestea se scurge pe tija verticala a aparatului, intr-o tava speciala. Acestea sunt usor de folosit si nu necesita instruirea speciala a personalului, fiind usor de utilizat chiar si de incepatori.

3. Plita profesionala

Intr-o bucatarie profesionala nu ai cum sa gatesti preparate gustoase intr-un timp scurt, daca nu ai o plita performanta, rezistenta, cu mai multe trepte de putere si variatii de temperatura. Fiindca traficul este intens in bucataria unui restaurant, iar plita este unul dintre echipamentele care se foloseste constant, este necesar ca aceasta sa fie pe inductie si sa ofere posibilitatea bucatarilor de a schimba timpul de fierbere dupa cum doresc.

4. Grill

Grillul este un echipament necesar in orice bucatarie profesionala a unui restaurant care are in meniu mancaruri care necesita gatirea pe gratar. Astfel, pentru ca timpul de preparare sa nu fie unul mare si clientii sa nu fie nevoiti sa astepte foarte mult comanda, ai nevoie de un gril electric performant, care sa detina un termostat reglabil, sa aiba o putere mare sau sa aiba un strat antiaderent.

5. Rafturi pentru depozitare

Pentru ca produsele sa fiepastrate in siguranta si la temperaturi optime, trebuie sa ai in bucatarie vitrine profesionale unde sa depozitezi alimentele sau preparatele. Atunci cand alegi sa cumperi un astfel de echipament pentru un restaurant, este important ca acestea sa aiba cat mai multe polite pe care sa asezi produsele, pentru a avea suficient spatiu.

6. Vitrine pentru ingrediente

Unele produse necesita depozitare la o temperatura mai mica, iar pentru asta ai nevoie de vitrine pentru ingrediente care sa aiba un termostat pe care sa-l reglezi la temperatura potrivita. Un alt aspect important este capacitatea vitrinei, mai ales pentru ca intr-un restaurant volumul de produse este mai mare. Totodata, pentru ca preparatele sa fie mentinute la temperatura potrivita, vitrina trebuie sa aiba racire statica si dezghetare automata a ciclului compresorului.

7. Frigidere/Congelatoare

Unele alimente trebuie sa fie tinute la rece pentru a nu se dezgheta sau degrada, iar pentru asta ai nevoie de un frigider/congelator profesional. Orice bucatarie profesionala trebuie sa detina un echipament de racire performant, care sa fie rezistent la uzura. Exista numeroase companii care produc aparate profesionale destinate industriei HoReCa, moderne si calitative, care pot fi achizitionate pentru dotarea restaurantelor/cafenelelor/fast-food-urilor etc.

Acestea sunt printre principalele echipamente pe care trebuie sa le ai in bucataria restaurantului tau daca iti doresti ca aceasta sa fie una de top. Cu ajutorul acestora vei putea sa realizezi preparate gustoase si, in acelasi timp, sa-ti satisfaci clientii.