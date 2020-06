Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a transmis Ministerului Tineretului și Sporturilor propunerile de activități care ar urma să fie organizate în noul Centru de Agrement de la Bucșoaia, din orașul Frasin. Gheorghe Flutur a spus că așa cum s-a convenit la întâlnirea de la Frasin dintre reprezentanții Ministerului Tineretului și Sportului și ai administrației județene și locale, Consiliul Județean Suceava a transmis propunerile privind activitățile care ar trebui să fie organizate în Centrul de Agrement de la Bucșoaia, propunere în care s-a ținut cont de asigurarea celor trei funcțiuni care garantează păstrarea destinației de tabără pentru copii și tineri, cazare, recreere și sport.

Flutur a declarat că pentru activitățile sportive se propune un teren de minifotbal unde iarna se poate amenaja un patinoar pentru practicarea sporturilor de iarnă – patinaj și hochei, un teren de fotbal cu gazon natural și pistă de atletism și două terenuri multifuncționale – handbal, volei, baschet, tenis de câmp. De asemenea, pentru activitățile recreative, culturale și artistice se propune amenajarea unui parc de aventuri cu trasee de cățărare, pereți de escaladă, tiroliană, apoi o scenă mobilă acoperită, cu instalații de sonorizare și lumini, un teatru de vară, un sat tradițional cu căsuțe tradiționale, ateliere de meșteșuguri populare – prelucrarea lemnului, olărit, încondeierea ouălor, broderie motive populare, precum și o zonă de agrement acvatic/aqua-parc. Președintele Consiliului Județean Suceava a mai adăugat că pentru cazare și masă se estimează o capacitate de 500 de locuri, în blocuri de P+3 sau P+4, cantină precum și un camping pentru corturi și rulote cu toate utilitățile.

„Evident, vor fi asigurate toate utilitățile, se vor amenaja parcări și se va construi o clădire de birouri, sala de conferințe și cabinet medical”, a încheiat Gheorghe Flutur.