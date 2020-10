În baza unui ordin al Ministerului Sănătății, în cinci spitale sucevene s-au înființat puncte pentru testarea cu prioritate pentru COVID-19 a unor categorii de persoane. Purtătoarea de cuvânt a Direcției de Sănătate Publică, Gabriela Băncilă, a declarat, la Radio Top, că este vorba despre Spitalul Județean și spitalele din Rădăuți, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, iar vizate sunt persoanele cu recomandări pentru intervenții chirurgicale și cele cu boli cronice grave, care necesită spitalizare. Ea a arătat: „Dacă persoanele în cauză sunt testate în vederea internării în unitatea respectivă, ori pentru operații, analizele sunt gratuite. Dacă sînt la solicitare, pentru a pleca la tratament în altă parte, testările sunt contracost”. Gabriela Băncilă a mai spus că la Direcția de Sănătate Publică testările se fac, în general, pentru cazurile din focare, pentru personalul din unitățile de ocrotire socială și pentru personalul medical. Purtătoarea de cuvânt a DSP Suceava a adăugat: „Suntem disponibili oricând avem o mică marjă să facem testări, astfel încât să nu refuzăm pe nimeni dacă se impune”.

