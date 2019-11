Deciziile pe care le luam in legatura cu sanatatea si tratamentele pe care le urmam sunt printre cele mai importante din viata noastra. Si totusi, daca avem o problema de sanatate sau o neclaritate, cui ne putem adresa? Sunt sau nu sunt vaccinurile daunatoare? Cum putem ajunge la cel mai bun terapeut si cum aflam de ce specialist avem nevoie?

Educatie si incredere – factori de decizie in alegerea sursei de informare

Sondajele arata ca 73% din intreaga lume au mai multa incredere intr-un medic sau un asistent medical pentru a primi indrumare si sfaturi medicale. Conform sondajului, varsta si sexul nu schimba prea mult statisticile, iar utilizarea internetului pentru a afla raspunsuri de interes medical nu are nici ea prea mare influenta. Educatia si increderea sunt singurii factori care pot determina la cine apelam pentru a primi indrumari medicale. Astfel, cei care aveau doar studii primare s-au dovedit mai putin susceptibili decat cei cu diplome universitare, ei avand mai mare incredere in medici sau in asistente medicale.

Uneori oamenii apeleaza la surse de informare medicala alternative

Din pacate, mai mult de un sfert dintre persoanele chestionate la nivel mondial au declarat ca vor avea incredere si in altcineva decat in medic sau asistent medical pentru a primi sfaturi in domeniul sanatatii, varianta aleasa fiind internetul, prietenii sau rudele.

Mai mult, in 10 tari (sase dintre ele din Africa), cel putin una din 10 persoane are o incredere mai mare in vindecatorii traditionali pentru a cere sfaturi medicale. In Niger, unul din cinci oameni a spus ca va avea incredere mai mare intr-un lider religios, decat intr-un medic sau un asistent medical.

Din nefericire, dezinformarea in domeniul sanatatii poate crea genera probleme grave de sanatate, cel mai elocvent exemplu fiind ceea ce s-a intamplat in lume vis-a-vis de vaccinul polio. Social media a dat nastere mai multor vloggeri si bloggeri care ofereau sfaturi in domeniul sanatatii in ciuda experientei medicale limitate.

Internetul – o sursa credibila de informare in domeniul sanatatii?

Deseori motoarele de cautare joaca un rol esential in mediatizarea problemelor de sanatate, dar oare oamenii care solicita ajutorul online primesc informatii de incredere? Google a declarat ca scopul cautarilor este de a furniza rezultate relevante din cele mai fiabile surse disponibile si ca pentru anumite subiecte sensibile, cum ar fi sanatatea, au perfectionat sistemul pentru a acorda prioritate rezultatelor venite din surse autoritare.

Centre de indrumare medicala

Din fericire, pentru a evita dezinformarea si a beneficia de cele mai bune servicii medicale, in prezent exista centre de indrumare medicala profesioniste unde se pot contacta servicii si pachete de servicii specifice, menite sa ajute in gasirea celor mai bune tratamente, terapeuti si specialisti pentru a rezolva cat mai bine si mai rapid problemele de sanatate.

Astfel, cei care se simt dezarmati in fata sistemului sanitar si nu stiu de unde sa inceapa, pot contacta un pachet de servicii de baza de consiliere medicala la un astfel de centru. Acest serviciu include, pe langa consiliere medicala, identificarea problemei de sanatate, primirea de indrumare medicala, recomandari pentru un terapeut sau un medic de specialitate adecvat, programare la consultatie si chiar consiliere dupa consultatie.

Aceste servicii sunt de un real folos pentru a elimina dezinformarea si a limita timpul de asteptare si de vindecare.

„Atunci cand ai ajuns sa crezi ca nimeni nu are timp suficient sa te asculte si drumurile la medicul de familie deja te-au obosit, cand nu mai ai putere sa astepti pe holurile policlinicilor si spitalelor incercand sa afli incotro trebuie sa o apuci sau daca pur si simplu nu ai timp sa cauti solutia la problema ta” un astfel de centru este cea mai buna solutie, spune Delia Rus (Fondator la Centrul de Informare si Indrumare Medicala).

Din acest rol, Delia spune ca e constienta de nevoia de informare corecta si ca face tot ce ii sta in putere pentru a-i ajuta pe ceilalti: “am fost nevoita sa fur meserie si mi-am spus de atunci ca eu voi darui toata cunoasterea mea atunci cand va fi nevoie si asa si este.”