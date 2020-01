Datele de productie si livrare ale vehiculelor Tesla pentru trimestrul IV 2019 sunt publice si ne ofera o imagine clara a intregului an 2019. Investitorii au stat cu sufletul la gura in ultimul timp in ceea ce priveste Tesla.

Insa nu este cazul sa ne scufundam in plusurile si minusurile pe care le-a tot raportat producatorul auto in ultimul an. Cifrele sunt mai mult decat spectaculoase pentru situatia Tesla.

Tesla Model 3 este principalul catalizator care a dus Tesla in topuri. Cand livrarile Modelului 3 au inceput in 2017, compania a urmarit doar livrarea a 100.000 de masini in total (inclusiv S si X), dar in 2018 Tesla a livrat 237.850 Model 3, S si X, adica peste + 100% crestere an de an.

Piata de masini electrice este in continua crestere, asa ca Tesla nu s-a oprit. Fata de 2018, Tesla a livrat 367.200 de masini cu o crestere totala de + 54,3% in 2019. Si este de asteptat ca firma sa se extinda in continuare anul viitor.

Gigafactory Shanghai, cea mai mare fabrica de productie Tesla, este in deplin proces de crestere cu productia Model 3 si Model Y, iar productia Tesla Model Y incepe conform planului, in speranta ca americanii vor rusi livrarea la jumatate de milion de masini la nivel global.

Oficialii Tesla sunt incantati peste masura!

Cresterea Tesla din primul pana in ultimul trimestru al anului 2019 s-a datorat livrarilor masive ale Modelului 3. „In trimestrul 3 am observat o scadere de -1,4% a livrarilor modelului S si X, dar in trimestrul 4 acest numar a crescut pana la +11,7 % comparativ cu T3 2019.”, au declarat oficialii.

Tesla (TSLA) a sfidat toate asteptarile in acest an cu datele de productie si livrare atunci cand ne uitam in ansamblu peste aceste cifre. Sa ne amintim ca in februarie anul trecut, CEO-ul Tesla, Elon Musk, a stabilit cel mai mare target de vanzari, anticipand ca Tesla va vinde 400.000 modele. Iata ca la finalul anului au vandut cu doar 10% mai putin.

Partea cea mai interesanta este ca livrarile modelului Tesla 3 au atras efectiv un intreg + 117% fata de 2018, iar aceasta crestere exponentiala a livrarilor modelului 3 a dus la cresterea numarului total de livrari al producatorului auto cu +54,3. %.

Acesta pare a fi un moment exceptional de a investi in Tesla. Lumea incepe sa vorbeasca din ce in ce mai mult despre brand, iar investitorii si-au umplut deja buzunarele cu noile profituri.

In plus, conform unui sondaj recent al proprietarilor Tesla, realizat de Bloomberg, aproximativ 99% dintre proprietarii modelului 3 au spus ca ar recomanda prietenilor un vehicul electric Tesla, dar si familiei lor.

Asadar, Tesla nu isi multumeste doar actionarii, ci si clientii.