În comuna suceveană Adâncata se construiește o modernă sală de sport la Școala cu clasele 5-8 ”Ioan Băncescu”. Investiția se ridică la 1,2 milioane de euro și se realizează cu fonduri europene atrase prin Programul Operațional Regional în baza unui proiect promovat la Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est de la Piatra Neamț prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. ”Sala va fi destinată sportului de clasă. Va putea găzdui ora de sport pentru o clasă cu 30 de elevi. Copiii vor avea la dispoziție o sală modernă cu vestiare și dușuri și vor putea practica handbalul, minifotbalul și baschetul”, a spus primarul Viorel Cucu.

El a menționat că ordinul de începere a lucrărilor a fost dat la finele anului trecut și că investiția va fi finalizată anul viitor. ”S-a lucrat din noiembrie când am dat ordinul de începere a lucrărilor și până de Crăciun după care s-au sistat un pic iar din ianuarie am reluat lucrările. Sperăm ca cel târziu la finalul lunii februarie să depunem prima tranșă undeva la vreo 300.000 de lei astfel încât în primăvară când vom începe lucrările în forță să ni se întoarcă banii. Acum suntem în faza de prelungire a contractului de execuție pentru că au fost contestații, ne-am dus în instanță și așa am pierdut un an și opt luni dar constructorul este serios și vom recupera. O vom finaliza în 2023”, a spus Viorel Cucu. El a ținut să precizeze că atunci când a câștigat primul mandat de primar obiectivul pe care și l-a impus a fost acela ca la toate școlile din comună să fie amenajate terenuri de sport și spații de joacă, obiectiv care se apropie de realizare.