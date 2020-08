Primarul din Dărmănești, Dănuț Chidoveț, a anunțat că în această comune vor începe lucrări de amploare pentru asfaltarea unor drumuri, aducțiune de apă și extinderea rețelelor de canalizare. Dănuț Chidoveț, a precizat că deja a fost finalizată licitația pentru un proiect de asfaltare a unui drum comunal, pe o lungime de șase kilometri și construcția unui pod. Drumul deservește mai multe sate, Dărmănești, zona gării Dărmănești, a bisericii, zona „Sub deal”, Călinești Enache la cimitir, Călinești Enache spre Vasilache, Călinești Enache, la cămin. „La licitație au fost patru ofertanți, iar firma care a câștigat a este Maghebo din Câmpulung Moldovenesc. După semnarea contractului de execuție vom da ordinul de începere a lucrărilor”, a spus Dan Chidoveț, care a precizat că valoarea proiectului finanțat prin AFIR este de un milion de euro, plus TVA. În același timp, el a arătat că pentru modernizarea unui alt drum urmează să fie organizată o licitație de Compania Națională de Investiții. Proiectul are o valoare de 1,35 milioane de euro, plus TVA și va traversa satele Dănila – Călinești – Dărmănești. Pe de altă parte, primarul din Dărmănești a mai declarat că urmează să semneze și contractul pentru un proiect de aducțiune de apă și extinderea rețelei de canalizare în comuna Dărmănești. El a arătat că și acest proiect este finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Dănuț Chidoveț a ținut să mai precizeze că încă de când a preluat funcția de primar, o prioritate a sa a fost modernizarea infrastructuri din comună. El a arătat că în ceea ce privește infrastructura de drumuri a fost finalizată modernizarea unui drum agricol, de 5 kilometri, precum și un alt drum de 6 kilometri și un pod, printr-un proiect finanțat prin măsura 322 D. El a declarat că un alt drum a fost modernizat printr-un proiect finanțat prin Grupul de Acțiune Locală. Chidoveț a mai precizat că printr-un alt proiect finanțat din bugetul local, au fost amenajate aleile pietonale din comună, spațiile verși și s-au plantat arbori și arbuști, pentru înfrumusețarea întregii comune.