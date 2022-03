De Ziua Internațională a Femeii în comuna suceveană a fost recepționată o modernă sală de sport. Este vorba de sala de sport de la Școala Gimnazială nr.2. Potrivit primarului Valentin Luță, investiția în valoare de 1,68 de milioane de lei a fost finanțată prin Compania Națională de Investiții. ”Prețul de pornire al licitației de execuție a fost undeva la 2 milioane de lei însă în urma competiției celor cinci societăți care au depus oferte s-a adjudecat pentru 1,68 de milioane de lei”, a spus Valentin Luță. El a adăugat: ”Este exact sala de sport de care are nevoie o școală adică dimensionată la nevoile existente. Puteam să fi aplicat pentru o sală mai mare cu 120 de locuri în tribune însă aceasta se pretează într-o zonă unde poți desfășura două trei activități pe lună, cu competiții între localități sau între școlile din localitate. În curtea unei școli o sală de sport mare nu își are locul. Gândiți-vă ce înseamnă să încălzești o sală mare pe timp de iarnă sau să facă educație fizică o clasă cu 15-20 de copii. Acest tip de sală pe care am construit-o este ideală pentru elevii școlii nr.2”, a declarat primarul Valentin Luță.