Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a anunţat o veste bună pentru 20 de familii de tineri din acest municipiu care vor să se mute în casă nouă. Cătălin Coman a spus că după o pauză de aproape doi ani au reînceput lucrările la construirea blocului ANL de pe str. Ana Ipătescu nr. 51. „Este o investiţie a ANL foarte veche, care din motive tehnice a fost suspendată pentru o bună perioadă de timp. Contractul de finanţare este semnat încă din data de 17 octombrie 2017. Iată că au trecut aproape 4 ani de când această investiţie a fost începută de Primăria Fălticeni şi Agenţia Naţională de Locuinţe şi de acum se reiau lucrările. Primul contract a fost cu o firmă din Gura Humorului, iar din motive independente de Primăria Fălticeni lucrurile s-au blocat. A fost ridicat doar subsolul, parterul şi primul etaj. Contractul dintre acea firmă şi ANL a fost reziliat. Din fericire acest lucru s-a rezolvat acum”, a arătat Cătălin Coman. El a precizat că lucrările au fost reîncepute de un alt constructor, SC Simion Tehno Costruct SRL din Botoşani.

„Primăria Fălticeni nu a fost parte la acest contract deoarece conform procedurii de derulare a acestui proiect, finanţarea este asigurată integral de Ministerul Dezvoltării, prin Agenţia Naţională de Locuinţe, iar primara, ca beneficiar, se preocupă doar de punerea la dispoziţie a terenului, de asigurarea utilităţilor, lucru pe care l-am făcut prompt încă din prima etapă a implementării acestui proiect. Terenul a fost pus la dispoziţie iar noi ne-am ocupat ca utilităţile să fie până la limita şantierului”, a precizat primarul din Fălticeni. El a spus că noul constructor are la dispoziţie zece luni pentru finalizarea lucrărilor, însă din discuţiile avute firma din Botoşani şi-a asumat că va termina mai repede.

„Este un lucru necesar pentru că 20 de familii de tineri aşteaptă cu nerăbdare să se mute în casă nouă. Încă o dată, făcând un scurt istoric, lucrările au fost suspendate aproape doi ani. S-au refăcut indicatorii tehnico economici, devizul general actualizat al investiţiei, actualizarea cu rata inflaţiei şi cu Ordonanţa 14. A fost scos din nou la licitaţie de către ANL, iar după multe luni şi multe proceduri birocratice acest contract a fost adjudecat şi s-a emis ordinul de reîncepere a lucrărilor. Sperăm ca undeva în opt, maxim zece luni construcţia să fie finalizată integral”, a spus Cătălin Coman. El a adăugat că în imediata vecinătate a acestui bloc, Primăria a achiziţionat şi un teren pe va fi amenajată o parcare, dar şi spaţii verzi şi alei pietonale.

Coman a spus că până în momentul de faţă în Fălticeni s-au construit cinci blocuri ANL pentru tineri şi trei blocuri sociale.

„Mai avem un proiect depus care se află în stare avansată în ceea ce priveşte semnarea contractului de finanţare, pentru construirea unui bloc pentru medici. Sunt două proiecte depuse la ANL Bucureşti încă din 2017, acesta de pe str. Ana Ipătescu nr. 51 şi un alt bloc cu 12 unităţi locative doar pentru medici, pentru personalul din sănătate, pentru că am zis că odată cu deschiderea spitalului nou să fim pregătiţi cu locuinţe de serviciu pentru medicii care vor dori să profeseze aici. Este într-un stadiu avansat în ceea ce priveşte finanţarea şi sperăm că poate din această toamnă, dacă nu în primăvara anului viitor să înceapă construcţia acelui bloc pe str. Armatei, în parcarea sediului APIA. Primăria a pus la dispoziţie terenul şi ne ocupăm de partea de utilităţi. Noi ne facem treaba foarte bine şi suntem nişte parteneri extrem de corecţi şi de eficienţi în derularea acestui proiect. Aşteptăm ca şi ANL să facă acelaşi lucru ca şi noi şi să înceapă construcţia cât mai repede”, a încheiat Cătălin Coman.