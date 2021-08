Prefectura Suceava a transmis că potrivit distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 93 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 10 au câte un caz în evoluție, 8 au sub cinci cazuri în evoluție, două au sub zece cazuri în evoluție iar una are peste zece cazuri în evoluție. Astăzi, în județul Suceava sunt 54 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

În carantină se află 2850 persoane, 273 intrate în ultimele 24 de ore, la care se mai adaugă 42 de persoane aflate în izolare, din care 6 intrate în ultimele 24 de ore.