În județul Suceava s-au raportat trei cazuri noi de coronavirus, cu trei în minus față de ziua precedentă, după ce au fost făcute 318 teste. Sunt 68 de cazuri active, între care 16 la Suceava, 8 la Fălticeni, 4 la Rădăuți, două la Vatra Dornei și unul la Câmpulung. 92 de localități nu au nici un caz de infecție COVID-19 în evoluție, 9 au câte un caz, alte 9 au sub cinci cazuri, 3 au sub zece, iar una are peste zece cazuri în evoluție. Incidența cumulată este de 0,07 la mia de locuitori.