Administrația județeană intenționează să monteze mai multe indicatoare pentru a asigura un acces cât mai ușor și rapid către Aeroportul „Ștefan cel Mare” din comuna Salcea. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că prin Direcția de Drumuri Județene vor fi intensificate lucrările pentru amplasarea de semne care să indice direcția și distanța de parcurs până la aeroport. Flutur a spus că astfel de indicatoare vor fi montate și în municipiul reședință de județ, astfel încât pasagerii care vor zbura de la Salcea să ajungă într-un timp cât mai scurt la aeroport. „Astfel de indicatoare vor fi montate în toate zonele județului, pentru a facilita un acces cât mai rapid către aeroport. Avem un aeroport care se dezvoltă, motiv pentru care este nevoie ca și infrastructura rutieră să fie ireproșabilă”, a spus șeful administrației județene.

Gheorghe Flutur a spus că și la intrările în județul Suceava vor fi montate indicatoare care să le arate celor care vor să ajungă la aeroport în ce direcție trebuie să meargă și ce distanță mai au de parcurs. Flutur a spus că facilitarea accesului pasagerilor către Aeroport „Ștefan cel Mare” este absolut necesară în condițiile în care numărul acestora a crescut semnificativ pe parcursul acestui an. Gheorghe Flutur a amintit că dacă până în luna august a anului trecut numărul pasagerilor era de ordinul miilor, anul acesta numărul lor a crescut deja, din ianuarie și până în august, la 130.000. Președintele CJ Suceava a mai spus că din estimări, Aeroportul „Ștefan cel Mare” va avea până la finalul acestui an aproximativ 250.000 de pasageri.