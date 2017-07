În al doilea trimestru al anului 2017, în județul Suceava s-au înregistrat 889 de furturi, cu 57 mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. Așa rezultă dintr-un bilanț al Autorității Teritoriale de Ordine Publică. Potrivit raportului, cele mai multe furturi-169, au fost din locuințe. Urmează furturile din societăți comerciale, cu 121 de fapte, din care 82 de pe rafturi, în timpul programului, și cele din curți și anexe gospodărești, cu 121. Au mai fost 80 de cazuri de furt din autovehicule, 48 de furt din buzunare, genți și poșete, 14 de furt de autovehicule și 4 de furt de componente din exteriorul mașinii, cum ar fi oglinzi, ștergătoare, capace de roți și antene. În 365 de situații a fost vorba despre alte tipuri de furt.

