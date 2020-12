În județul Suceava au mai rămas două focare de coronavirus, cu 14 cazuri. Acestea sunt la Centrul Social de Primire, Asistare si Îngrijire a Persoanelor Vârstnice din Vatra Dornei, cu 11 bolnavi și la Unitatea de Asistență Medico – Sanitară Vicovu de Sus – 3 cazuri. De ieri și până astăzi au fost închise focarele existente la Centrul de servicii multifuncționale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului – casa de tip familial Orhideea și CRRN Zvoriștea.

