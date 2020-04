În judeţul Suceava nu s-au înregistrat cazuri noi de persoane videcate de noul coronavirus. Prefectura Suceava a transmis că numărul persoanelor videcate în judeţ este de 154, acelaşi cu cel din ziua de sâmbătă. În schimb a crescut numărul persoanelor care au fost externate din spital, de la 612, câte erau sâmbătă, la 653 de persoane în cursul zilei de duminică.

Pe de altă parte, prefectul Alexandru Moldovan a anunțat că în ultimele 24 de ore echipele mixte formate din polițiști, polițiști local, cadre MApN și jandarmi au efectuat, verificări privind respectarea regimului de autoizolare la domiciliu și/ sau carantinare, privind locațiile de carantinare precum și societățile comerciale pentru impunerea interdicțiilor pe timpul Stării de Urgență.

La aceste acțiuni au participat 339 de polițiști, 110 polițiști locali, 20 de militari MApN și 181 de jandarmi.

Verificările au vizat 1315 de persoane aflate în autoizolare sau carantină și 34 de unități economice. Au fost aplicate 118 de sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor privind circulația persoanelor, cu o valoare totală de 236.600 lei şi a fost întocmit un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

În judeţul Suceava sunt 1.367 de persoane în izolare voluntară la domiciliu. Până acum au ieșit din izolare 11.491 de persoane. De asemenea, în carantină instituționalizată 716 de persoane. Au ieșit din carantină instituționalizată 1219 de persoane.