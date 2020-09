Nenumărate sunt locurile minunate care împânzesc județul Suceava pe tot cuprinsul său. Unul dintre acestea este și Mănăstirea Sihăstria Putnei (foto) situată la patru kilometri de Mănăstirea Putna unde odihnește somnul de veci Marele Voievod Șefan. Puțini știu că Mănăstirea Sihăstria Putnei deține una dintre cele trei copii oficiale ale unei renumite relicve ale creştinismului, Giulgiul din Torino care este expus în biserica nouă. Aceasta respectă cu fidelitate originalul. Este din in, are lungimea de 4,36 m și lățimea de 1,10 m. Unii credincioși creștini consideră că în pânza originală care se află în capela regală a Catedralei „Sfântul Ioan Botezătorul” din Torino ar fi fost învelit Isus Hristos după crucificare. Celelate două copii au fost făcute pentru Roma și pentru Patriarhia Rusă. Copiile au fost realizate cu binecuvântarea Papei Benedict al XVI-lea. Tot la Mănăstirea Sihăstria Putnei își are mormântul și fostul arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, IPS Pimen, care a trecut la cele veșnice la venerabila vârstă de 90 de ani.

Sihăstria Putnei este un loc încărcat de istorie.

Începuturile urcă în istorie până la mijlocul veacului al XV-lea. Dornic de mai multă linişte, un monah din lavra Putnei, Atanasie, se retrage la trei kilometri depărtare, în pădure. I se vor alătura şi alţi sihaştri, ridicându-şi aici şi o bisericuţă de lemn. Pustiită de poloni la sfârşitul secolului al XVII-lea, bisericuţa va fi rezidită cu sprijinul vistiernicului Ilie Cantacuzino, în timpul egumenului Lazăr, ucenicul Mitropolitului Dosoftei al Moldovei. Urmaşii lui la cârma aşezământului monahal au fost Teodosie (+ 1715) și Dosoftei (+ 1753). În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Sihăstria Putnei cunoaşte o înflorire deosebita în timpul egumenului Sila (1753-1781). Acum se ridică o biserică din piatră, cu hramul Bunavestire, sfinţită în 1758, şi se efectuează şi alte lucrări, cu sprijinul unor domnitori şi boieri ai vremii.

După ocuparea nordului Moldovei de către Imperiul Habsburgic (1775), Sihăstriei i se pun multe interdicţii. Sub egumenul Natan (1781-1784), sihaştrii de aici, pentru a supravieţui, ajung să ceară milostenie de la bunii credincioşi, pentru ca undeva spre sfârşitul veacului al XVIII-lea Sihăstria Putnei să fie desfiinţată, precum majoritatea aşezămintelor monahale din Bucovina. Vieţuitorii sunt transferaţi la Mănăstirea Putna, ca și obiectele de cult.

La 24 aprilie 1990, când s-au început lucrările de restaurare la Sihăstria Putnei, aici se aflau doar ruinele vechii biserici din secolul al XVIII-lea. Acum s-au descoperit printre dărâmături şi osemintele galbene şi frumos mirositoare ale celor trei cuvioşi: Sila, Natan și Paisie.