Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a anunțat că în județ se vor deschide 22 de centre comunitare de vaccinare anti-covid. Alexandru Moldovan a spus că inițial s-a anunțat că vor fi 30 de centre, însă în cele din urmă s-a luat decizia suplimentării fluxurilor de vaccinare în cele 22 de centre.

Prefectul a susținut o conferință de presă a precizat că în prima fază a vaccinării, din cele aproximativ 8.000 de persoane din județ angajate în domeniul medical, până astăzi s-au vaccinat 2.975 de cadre medicale. „Vaccinarea este un proces voluntar, fiind gratuită. În sarcina noastră ca instituții publice avem anumite responsabilități în organizarea centrelor de vaccinare. Iar dorința noastră este să dăm posibilitatea tuturor cetățenilor din județ care doresc să se vaccineze să o facă, în condiții de siguranță din punct de vedere medical. Pentru faza a doua, care va debuta vineri 15 ianuarie, inițial am anunțat că vom avea în 16 localități un număr de 30 de centre de vaccinare comunitară. În momentul de față, după o analiză serioasă cu autoritățile locale și cu colegii de la DSP Suceava am optat pentru 22 de centre. Ideea este să organizăm mai multe fluxuri de vaccinare în fiecare centru, în așa fel încât să existe și o eficiență a acestei activități de vaccinare voluntară”, a explicat Alexandru Moldovan. El a spus că pe lângă cele 22 de centre, vor funcționa și șase dintre cele șapte centre care există în prezent în spitalele din județ.

„La acest moment din șapte spitale, șase spitale vor rămâne cu centre de vaccinare și pentru faza 2 și 3. Singura chestiune apărută la Spitalul Municipal din Vatra Dornei este determinată de o chestiune de logistică. Țin să le mulțumesc conducerii medicale și managerilor spitalelor pentru că au înțeles că ținerea deschisă a acestor centre de vaccinare, deși le ridică o serie de provocări din punct de vedere logistic și al resursei umane, constituie un lucru pe care îl apreciem cu toții de bun augur pentru populație, pentru că va da posibilitate cât mai multor persoane să se îndrepte spre această procedură medicală”, a declarat prefectul județului Suceava.

El a arătat că în municipiul Suceava vor fi cinci centre de vaccinare, fiecare cu patru echipe. De asemenea, în Rădăuți vor fi 2 centre cu patru echipe, în Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc câte un centru, fiecare cu cinci echipe și la Vatra Dornei un centru cu trei echipe.

„În ceea ce privește centrele de vaccinare, așa cum am precizat anterior am avut o ședință lucru cu primarii celor 16 localități. Le mulțumesc din nou autorităților publice locale că au înțeles importanța organizării eficiente în condiții de siguranță, atât pentru personalul medical care le deservește, cât și pentru beneficiari, astfel încât acum consider că nu vor avea sincope de organizare”, a precizat Moldovan. El a spus că din informațiile pe care le are în momentul de față, vineri, 15 ianuarie, vor fi operaționale aproape toate cele 22 de centre. „Am semnale că la nivelul unor localități mai mici e vorba de trei centre de vaccinare, ele vor deveni operaționale de luni 18 ianuarie”, a spus Moldovan.