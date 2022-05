Ministrul dezvoltării a anunțat finalizarea repartizării pe județe a sumelor alocate prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”. Prefectura Suceava informează că județul Suceava are alocată suma de 1.663.926.046 lei. Lista proiectelor, precum și un exemplu de calcul pentru a explica criteriile de selectare pot fi consultate pe site-ul Ministerului Dezvoltării.

