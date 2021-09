În județul Suceava sunt 1.554 de cazuri active, între care 337 la Suceava, 148 la Rădăuți, 94 la Fălticeni, 70 la Cîmpulung, 46 la Șcheia, 44 la Gura Humorului, 28 la Vatra Dornei, 19 la Ipotești, 11 la Moara, 10 la Adîncata, 6 la Pătrăuți, 4 la Bosanci și 2 la Mitocu Dragomirnei. Potrivit Prefecturii Suceava, patru localități nu au nici un caz de infecție COVID-19 în evoluție, 7 au câte un caz, 39 au sub cinci cazuri, 29 au sub zece, iar 35 au peste zece cazuri în evoluție. Incidența cumulată este de 1,87 la mia de locuitori.

