În județul Suceava au fost confirmate 47 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 14 mai puține comparativ cu raportarea precedentă. S-au prelucrat 602 teste. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 21.849, iar al celor declarate vindecate la 19.923. În județul Suceava sînt 790 de cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 4 în plus față de statistica anterioară. Numărul localităților fără nici un caz de coronavirus este de 16, dintr-un total de 114. 27 de localități au cîte un caz în evoluție, 41 sub cinci, 16 sub 10, iar 14 peste 10.

