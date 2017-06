Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează că, în România, sînt peste 26.200 de posturi vacante. Potrivit sursei citate, în județul Suceava sunt disponibile 185 de locuri de muncă. ANOFM precizează că cele mai multe posturi vacante-4.365, sunt în București, iar cele mai puține-73, în Giurgiu. Oferta locurilor de muncă poate fi vizualizată pe site-ul www.card-profesional.ro .

