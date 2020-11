Prefectura Suceava a transmis că astăzi, la nivelul județului, sunt în evoluție 1.642 de cazuri de infecție COVID-19, cu 7 în plus raportarea anterioară. Au rămas 8 localități, dintr-un total de 114, fără nici un caz de coronavirus. Unsprezece localități au câte un caz în evoluție, 34 au sub cinci, 29 au sub 10, iar în 34 de localități există peste 10 cazuri active. La nivelul județului Suceava, incidența cumulată a cazurilor de coronavirus a crescut de la 1,97 la 2 la mia de locuitori.