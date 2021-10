Prefectura Suceava a transmis că în cursul zilei de astăzi, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 25477 de persoane declarate vindecate.

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 56 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 21 persoane.

Din totalul celor 563 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 231 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 15 pacienți sunt în zona tampon și 317 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

Din cei 231 pacienți diagnosticați Covid-19, 123 prezintă forme medii ale bolii, 90 prezintă forme grave şi 18 au forme critice și sunt internați în secția ATI (15 pacienți ventilați non – invaziv și 3 pacienți intubați, ventilați invaziv)

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 395 paturi libere, din care 78 pentru pacienți Covid-19, 295 în sectorul non-Covid și 22 pentru zona tampon.

La unitățile de terapie intensivă de la spitalele din Suceava, Rădăuţi şi Fălticeni nu mai sunt paturi libere pentru pacienţii Covid.

Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 572 iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 28.

La nivelul județului sunt disponibile 128 locuri libere Covid și 41 locuri pentru zona tampon.