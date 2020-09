Prefectura Suceava a transmis că în această dimineață, potrivit datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 4514 de persoane declarate vindecate de coronavirus.

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 28 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 19 persoane declarate vindecate. Din totalul celor 550 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 162 pacienți sunt diagnosticați cu Covid- 19, 93 pacienți sunt în zona tampon și 295 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 162 pacienți diagnosticați Covid- 19, 124 pacienți prezintă forme medii ale bolii, 29 forme ușoare, iar 9 pacienți cu forme grave sunt internați în secția ATI, dintre care doi sunt ventilați mecanic.

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 337 de paturi libere din care 26 pentru pacienți Covid-19, 199 în sectorul Non-Covid și 112 pentru zona tampon. La unitatea ATI sunt disponibile 6 paturi pentru pacienți non- Covid, 6 paturi pentru pacienți Covid-19 și 25 de ventilatoare din care 6 pentru pacienți Covid-19. La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați un număr de 82 pacienți diagnosticați cu Covid- 19 și 3 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

Numărul total de persoane testate până în prezent este de 45.036, în ultimele 24 de ore fiind testate 410 persoane.

În cursul zilei de astăzi, în județul Suceava se află în carantină 456 de persoane. Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/ 2020, carantina persoanelor se impune, în condițiile pandemiei de COVID- 19, pentru persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puțin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR, precum și pentru persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condițiile legii. De asemenea în izolare la domiciliu se află 156 de persoane. Conform actului normativ menționat mai sus izolarea se dispune în cazul persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Conform distribuției cazurilor Covid -19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 39 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 20 au câte un caz în evoluție, 36 au sub cinci cazuri în evoluție, 11 au sub zece cazuri în evoluție iar 8 au peste zece cazuri în evoluție.

Prefectura a mai transmis că astăzi, în județul Suceava sunt 404 de cazuri de infecție Covid – 19 în evoluție.

În cursul zilei de joi, 3 septembrie 2020 politistii au desfasurat activități in context Covid 19, fiind verificate cu privire la respectarea măsurilor si interdictiilor impuse 398 persoane. De asemenea, au fost verificate 50 de societăți comerciale și au fost aplicate 9 sanctiuni contraventionale in valoare de 7500 lei pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală conform Legii 55/2020.