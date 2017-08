În lipsa unor fonduri care să fie alocate special pentru editarea și distribuirea de pliante despre imunizarea împotriva rujeolei, DSP Suceava a găsit alte metode pentru a informa sucevenii. Pe site-ul instituției a fost postată o scrisoare către părinți, iar pe pagina de facebook a compartimentului de promovare a sănătății apar, periodic, materiale despre importanța vaccinării. Recent, directorul adjunct al DSP Suceava și-a arătat dezamăgirea că decidenții de la nivel național au dat mobilizarea în campania de vaccinare împotriva rujeolei, dar nu au alocat și bani pentru editarea de materiale informative care să le fie distribuite părinților. Aceasta fiind situația, DSP s-a gîndit să facă informarea părinților chiar acolo de unde aceștia preferă, în ultimul timp, să obțină informații: pe internet. Astfel, pe site-ul instituției, http://www.dspsv.ro/ , la secțiunea anunțuri importante, a fost postată o invitație la vaccinare adresată părinților. ”Stimați părinți, În prezent, în România, evoluează o epidemie de rujeolă care a afectat peste 8000 de persoane și a provocat peste 30 de decese! Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă foarte molipsitoare și poate duce deseori la complicații cum sunt: encefalita, pneumonia, diareea sau infecții ale urechii. Una din patru persoane care fac rujeolă are nevoie de internare în spital, iar unul din o mie de bolnavi de pojar moare din cauza bolii. Singura metodă care vă protejează copilul împotriva rujeolei și a complicațiilor sale este vaccinarea ! Vaccinul R.O.R. este un vaccin sigur și eficient care vă protejează copilul față de trei boli: rujeolă, rubeolă și oreion! Copilul dvs. trebuie să primească prima doză de vaccin ROR atunci când împlinește 1 an, iar pe cea de-a doua la vârsta de 5 ani. Pentru protecția copiilor și sub 1 an, Ministerul Sănătății a dispus administrarea unei doze suplimentare la vârsta de 9-11 luni. Vă invităm la medicul dvs. de familie sau la Centrul local de vaccinare pentru vaccinarea copilului sau pentru orice alte informații suplimentare”, este conținutul scrisorii. Informații similare pot fi consultate și pe pagina de facebook a serviciului de promovare a sănătății din cadrul DSP Suceava, Promovarea Sanatatii Suceava. Mesajul principal este ”vaccinează-ți copilul împotriva rujeolei! Oferă copilului tău o șansă la viață sănătoasă! Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul”!. Materiale informative pe această temă pot fi accesate și de platforma Ministerului Sănătății www.desprevaccin.ro.

Luna trecută, Ministerul Sănătății a început o campanie de vaccinare împotriva rujeolei, cu implicarea autoritaților locale. Acestea trebuie să identifice copiii cu vârste între nouă luni și nouă ani – grupele de vârstă cele mai afectate de epidemie – care nu au fost vaccinați, dar și locurile în care aceștia vor fi imunizați, în cazul în care în localitățile respective nu sunt unități medicale. În vreme ce operațiunea de identificare a copiilor este în curs, 7 centre de vaccinare sunt deja operaționale în județul Suceava, în Crucea, Cîrlibaba, Coşna, Suceviţa, Poieni Solca și în municipiul Suceava.