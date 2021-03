În luna aprilie, Film Now te întâmpină cu actori celebri și cu producțiile unor regizori de excepție.Necredincios/ Infidel (2019) spune povestea unui jurnalist și blogger creștin american, răpit de membrii regimului iranian în timp ce se afla în Egipt. Acesta este încarcerat și condamnat la moarte, sub acuzația de spionaj în favoarea CIA. Soția sa, Liz, lucrătoare în cadrul Departamentului de Stat al SUA, încearcă să-și folosească influența pentru a convinge Guvernul să-i salveze partenerul. Când își dă seama că planul este sortit eșecului, Liz hotărăște să plece chiar ea în misiune de salvare, în Orientul Mijlociu. Infidelse vedemiercuri, 7 aprilie, la 20:00, pe Film Now.

Tentație periculoasă/ Fatale (2020) spune povestea lui Derrick Tyler,interpretat de Michael Ealy, un fost baschetbalist, care deține acum o agenție de impresariat sportiv. După o aventură de o noapte, Derrick își vede viața aparent perfectă amenințată, atunci când descoperă că femeia sexy și misterioasă cu care își înșelase soția este un detectiv, care îl târăște într-o investigație. În timp ce încearcă disperat să salveze situația, el cade tot mai mult în capcana femeii (Hilary Swank), riscându-și familia, cariera și chiar viața. Fatale este pe Film Now vineri, 16 aprilie, la 22:25.

Duminică, 18 aprilie, la 21:55, Film Now te așteaptă cu cel mai recent film sub semnătura lui Quentin Tarantino: A fost odată la… Hollywood/ Once Upon a Time in Hollywood (2019). Producția este o răzbunare la adresa istoriei reale și un omagiu adus Hollywood-ului anilor ’60, sfârșitul Epocii de Aur a cinematografiei americane, pe care Tarantino o recreează minuțios, cu nostalgie și cu ajutorul unei distribuții de excepție. Un actor TV a cărui stea pare să fi apus odată cu filmele western (Leonardo DiCaprio) și dublura sa (Brad Pitt) se străduiesc să recâștige faima în Hollywood-ul anului 1969. Rick Dalton și Cliff Booth chiar trag speranțe că se vor face remarcați de vecinii lor – influentul regizor Roman Polanski și fermecătoarea sa soție, actrița Sharon Tate. În istoria reală a Hollywood-ului, acesta este un capitol dramatic: Sharon Tate a fost ucisă de membrii cultului Charles Manson, într-o serie de crime care au zguduit Los Angeles-ul anilor ‘60. Dar un final fericit marca Tarantino este unul în care detalii neînsemnate schimbă cursul poveștii, creând realități alternative. Este, practic, puterea universală a filmului de a schimba lumea.Once Upon a Time In Hollywood se bucură de o distribuție de zile mari: pe lângă Leonardo DiCaprio, Brad Pitt și Margot Robbie, îi putem vedea pe Al Pacino, Dakota Fanning, Luke Perry (în ultimul sau rol), Emile Hirsch, Damian Lewis sau Kurt Russell.

Cu Clint Eastwood ca regizor și rol principal pentru prima dată în ultimul deceniu, Curierul traficanților/ The Mule (2018) are la bază povestea publicată de The New York Times a unui veteran de război care devine la bătrânețe curier de droguri pentru puternicul cartel mexican Sinaloa. Mânat de sărăcie, Earl Stone (Eastwood) nu își dă seama de la început în ce se bagă, dar, pentru că își face bine treaba, acesta este „promovat” la lucrul în echipă, alături de un traficant. Greșelile trecutului îl prind, însă, din urmă, iar Earl intră în raza de acțiune a unui inspector antidrog. Cu încasări de aproape 200 de milioane de dolari, The Mule îi are în distribuție, alături de Clint Eastwood, pe Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest și Andy García. Filmul se vede laFilm Now, vineri, 23 aprilie, de la 21:45.

Luna se încheie cu un regal: vineri, 30 aprilie, de la 20:00, Film Now ți-a pregătit Downton Abbey (2019). Devenit fenomen internațional ca serial TV, povestea continuă ca film, în regia lui Michael Engler, după un scenariu scris de creatorul serialului, Julian Fellowes, și având în distribuție aceiași îndrăgiți actori. Familia Crawley și angajații săi se pregătesc pentru cel mai important moment din viață: vizita în reședința lor a regelui și a reginei. Sosirea alaiului regal va provoca, însă, animozități și scandaluri, va face să se înfiripe iubiri și va pune sub semnul întrebării viitorul conacului Downton.

