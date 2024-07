Se spune că „acasă” nu este un loc, este un sentiment. Dar ce se întâmplă când acel sentiment este frica? Descoperă în seria Filmele thriller de joi, difuzată în luna august la DIVA, de la 20:00!

Suntem în 1913, în Milwaukee. Casnica Walburga „Dolly” Oesterreich (33 de ani) se îndrăgostește de un tânăr de doar 17 ani (Otto Sanhuber), începe să-și înșele soțul afacerist (Fred) și pune la cale un ménage à trois extrem de ciudat: fără știrea lui Fred, îl mută pe Otto în podul casei lor, unde acesta locuiește timp de 5 ANI (trebuia neapărat să scriem asta cu majuscule, nu-i așa?)! În timpul zilei, Otto face treabă prin casă, iar seara scrie povești SF.

Când Fred mută familia la Los Angeles, Dolly insistă să cumpere o casă cu pod. Otto se mută din nou cu ei, pe furiș, și aventura continuă. Trec 4 ani. În 1922, Fred este împușcat mortal în propria sufragerie, iar Dolly dă vina pe hoți. Investigația poliției se lovește de un zid, iar „Regina din Los Angeles” – cum e poreclită aceasta – își vede de viață.

8 ani mai târziu, în 1930, Otto locuiește tot în pod, dar Dolly are deja alți doi iubiți: Roy Klumb și avocatul Herman Shapiro. Când află de Herman, Roy se duce la poliție și povestește că Dolly l-a rugat să scape de pistolul care i-a ucis soțul și i-a cerut unui vecin să îngroape o a doua armă. Ambele pistoale sunt recuperate, iar Dolly e arestată.

Marele final al poveștii? Otto – poreclit de presa vremii „The Bat Man” – e condamnat pentru omor din culpă, dar eliberat (pentru că fapta se prescrisese), își schimbă numele, se mută în Canada și își reface viața. Dolly nu pățește nici ea nimic: juriul nu se poate decide dacă e vinovată sau nu, iar în 1936 este eliberată. Rămâne în Los Angeles până la moartea ei, în 1961, la 80 de ani.

Această incredibilă poveste reală a inspirat 4 filme: o comedie britanică cu Shirley MacLaine și Richard Attenborough (din 1968) și 3 povești TV – ultima dintre ele fiind „Cadavrul din pod” („Body in the Attic”, 2023), difuzată de DIVA pe 15 august, de la ora 20:00, în cadrul seriei Filmele thriller de joi. În scenariu, o soție nefericită (Abigail Hawk) își convinge amantul (Marc Herrmann) să se mute în podul ei. Mișcarea are consecințe nefaste: acesta este găsit mort, iar soțul (Donny Boaz) pare suspectul principal.

„Cadavrul din pod” nu este singura premieră plină de personaje și situații ciudate, periculoase și pline de adrenalină, de la DIVA, din august. Celelalte 4 premiere din seria Filmele thriller de joi (programată la ora 20:00) surprind alte familii în care secretele au iz mortal:

1 august, ora 20:00 – „Capcană pentru o familie" („How to Frame a Family", 2023), în care Amelia (Vail Bloom) și băiatul ei adolescent, Rex (Niko Soroko), se mută într-un cartier bogat. Când Rex este acuzat de ceva șocant, Amelia trebuie să decidă pe cine protejează și în cine are încredere.

8 august, ora 20:00 – „Crimă în spatele ușilor închise" („A Killer Behind Closed Doors", 2022), în care Melissa (Camille Stopps) descoperă că soțul ei (Jacob Richter) a înșelat-o. Până la finalizarea divorțului, locuiesc în continuare împreună, iar când acesta moare, eroina devine principala suspectă.

22 august, ora 20:00 – „Priveliște mortală" („A View to Kill For", 2023), în care Molly (Tiffany Montgomery) și familia ei se mută într-un cartier elitist, într-o vilă moștenită, iar la scurt timp are loc o spargere. Avertismentul lăsat de intrus pe unul dintre pereți le va va viața peste cap.

29 august, ora 20:00 – „Un trandafir pe mormântul ei: Povestea lui Randy Roth" („A Rose For Her Grave: The Randy Roth Story", 2023), film despre Randy Roth (Colin Egglesfield) și femeia (Chrishell Stause) care l-a trimis în spatele gratiilor. Premiera marca DIVA are la bază altă poveste reală, chiar mai cutremurătoare ca cea a Reginei din Los Angeles: în realitate, Roth și-a ucis a patra soție în 1991 și probabil și pe a doua, cu 10 ani înainte.

Dacă și tu crezi că viața bate filmul, nu uita: seria Filmele thriller de joi difuzată de DIVA vara aceasta continuă și în luna august, de la ora 20:00!

