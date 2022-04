Dacă ești omul suspansului și mereu pregătit de acțiune, dar, în același timp, ai spaimă de spoilere, Film Now aduce rețeta perfectă: și mai mult suspans de suportat, în premiere TV. Producțiile lunii mai se vor juca cu mintea ta și îți vor antrena simțurile, pentru că DA!, viața bate filmul, dar îl și inspiră. Ți-ai dori să auzi tot ceea ce gândesc ceilalți? Cum reacționezi în situații limită? Ți-ar plăcea să duci o viață dublă secretă?

Duminică, 01 Mai, de la ora 20:00, în premieră TV, ai Haos ambulant/ Chaos Walking (2021). Cu Tom Holland în rolul principal, filmul este adaptarea primului roman din seria Chaos Walking a lui Patrick Ness (Vocea Pumnalului/ The Knife of Never Letting Go). Pe o îndepărtată planetă numită Lumea Nouă, unde se știe că doar bărbații au supraviețuit unei molime, Todd Hewitt e ultimul băiat din Prentisstown. Este un loc în care toți pot auzi ce gândesc ceilalţi, tot timpul. Viaţa se desfăşoară într-un copleşitor şi neîncetat Vacarm; nu există intimitate, nici secrete. Chiar cu o lună înainte de a împlini 13 ani, dată la care ar urma să devină bărbat, Todd descoperă, întâmplător, un loc liniştit. Fără Vacarm. Iar acolo, o fată: pe Viola. Devine clar că locuitorii din Prentisstown l-au minţit, dar și că – aflând un secret mult prea mare – trebuie să fugă ca să-și salveze viața.

Bazat pe evenimente reale, thriller-ul biografic Lansky (2021) urmărește viața celebrului mafiot american Meyer Lansky. Interpretat de Harvey Keitel, acesta își spune povestea, în timp ce autoritățile fac o ultimă investigație la adresa lui: agenții federali l-au suspectat pe Lansky că a ascuns de Fisc 300 de milioane de dolari. Lansky este, în premieră TV, pe Film Now duminică, 08 mai, la ora 21:45.

Pe Film Now, în mai descoperi personaje feminine puternice, în situații limită. Pe Jessica Chastain, proaspăt recompensată cu un Oscar, o vezi duminică, 15 mai, de la ora 20:00, în Ava (2020) – alături de John Malkovich și Colin Farrell. O asasină începe să pună la îndoială ordinele primite și încalcă protocolul propriei organizații. Ca urmare, este considerată un pericol și, din vânător, devine pradă.

Carey Mulligan face un rol aparte în Dulce răzbunare/ Promising Young Woman (2020), în premieră, vineri, 20 mai, de la ora 22:05. Nimic din viața lui Cassie nu e ceea ce pare. Este extrem de deșteaptă, atrăgătoare, vicleană, iar noaptea duce o viață dublă secretă. Acum, o întâlnire neașteptată e pe cale să-i dea șansa de a îndrepta multe greșeli ale trecutului.

Alături de Gary Oldman, Evangeline Lilly are rol principal în Criza/ Crisis (2021), în premieră TV, duminică, 29 mai, la ora 21:45. Un traficant de droguri organizează o operațiune de contrabandă cu fentanil între mai multe carteluri din Canada și Statele Unite. O arhitectă – fostă dependentă de oxicodonă (Lilly) încearcă să afle ce s-a întâmplat, cu adevărat, cu fiul ei, iar un cercetător universitar (Oldman) se luptă să arate efectele reale ale unui nou analgezic, care ar urma să fie lansat pe piață drept „medicamentul-minune, ce nu creează dependență”.

Multe filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.

# Haos ambulant

CHAOS WALKING – 2021, Vertical

În premieră TV, Duminică, 01 mai, la 20:00

Regia: Doug Liman

Cu: Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen,

Nick Jonas, David Oyelowo, Demián Bichir

# Lansky

LANSKY – 2021, Prorom

În premieră TV, Duminică, 08 mai, la 21:45

Regia: Eytan Rockaway

Cu: Harvey Keitel, Sam Worthington, John Magaro

# Ava

AVA – 2020, Prorom

Duminică, 15 mai, la 20:00

Regia: Tate Taylor

Cu: Jessica Chastain, John Malkovich, Colin Farrell, Common

# Dulce răzbunare

PROMISING YOUNG WOMAN – 2020, Universal

În premieră TV, Vineri, 20 mai, la 22:05

Regia: Emerald Fennell

Cu: Carey Mulligan, Adam Brody, Alison Brie, Bo Burnham, Connie Britton, Jennifer Coolidge

# Criza

CRISIS – 2021, Universal

În premieră TV, Duminică, 29 mai, la 21:45

Regia: Nicholas Jarecki

Cu: Armie Hammer, Evangeline Lilly, Gary Oldman,

Greg Kinnear, Luke Evans, Michelle Rodriguez