Concursul de fotografie Catch the moment lansat de ANSWEAR.ro a ajuns la o noua editie. Luna noiembrie vine cu o noua tema pentru amatorii de fotografii digitale, aceasta intitulandu-se My kind of night si provoaca participantii sa realizeze fotografii cat mai artistice si inspirationale.

Sfarsitul unei zile este dedicat rasfatului fizic si spiritual. Tu cum te relaxezi dupa o zi agitata? Bei un ceai fierbinte si citesti cateva pagini din cartea preferata? Faci o baie fierbinte si asculti muzică relaxanta? Citesti o poveste copiilor inainte de culcare? Te relaxezi cu un ritual de ingrijire special?

Indiferent de activitatile tale de seara, impartaseste o fotografie artistica si inspirationala in feed, pe Instagram, în perioada 1-29 noiembrie, cu hashtag-ul #CatchTheMomentRO și tag către pagina @answear_ro, prin care sa arati cum iti petreci serile relaxante de sfarsit de toamna.

Cele mai bune fotografii vor fi desemnate de Andreea Remetan pe data de 30 noiembrie si vor fi premiate astfel: 4 fotografii vor primi cate un voucher de discount 90% pentru cumparaturi de maxim 300 RON pe ANSWEAR.ro, iar o fotografie va primi premiul special oferit de KIEHLS ROMÂNIA: un set de ingrijire a tenului pe timp de noapte.

Mai multe detalii aici: https://catchthemoment.answear.ro.