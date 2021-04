Luna mai începe cu o premieră TV în România pentru întreaga familie: Dolittle (2020), cea mai recentă ecranizare care are la bază cărțile pentru copii ale lui Hugh Lofting. După dispariția pe mare a soției, excentricul medic veterinar John Dolittle se ascunde de lume în conacul său, alături de singurii prieteni pe care îi are – animalele. Dar când regina Victoria se îmbolnăvește grav, iar el este unica persoană care i-ar putea aduce leacul, Dolittle se vede nevoit să plece într-o călătorie plină de aventuri periculoase și fantastice. În premieră TV, la data de 1 mai, de la ora 20:00, distribuția producției Dolittle reunește atât actori, cât și voci excepționale. Alături de Robert Downey Jr (în rolul principal) îi vom regăsi pe Antonio Banderas, Michael Sheen, Emma Thompson, Rami Malek, John Cena, Kumail Nanjiani, Octavia Spencer, Tom Holland, Ralph Fiennes, Selena Gomez și Marion Cotillard.

Duminică, 2 mai, Film Now prezintă Greenland (2020), cu Gerard Butler în rolul principal. În acest film, lansat în plină pandemie, Ric Roman Waugh (cunoscut pentru filme ca „Snitch”, „Shot Caller” sau „Angel Has Fallen”) regizează un alt exercițiu de imaginație în care omenirea încearcă să supraviețuiască unui dezastru planetar. Gerard Butler, aflat de această dată în rolul unui bărbat obișnuit (John Garrity), se luptă să-și salveze familia. Atunci când devine clar că fragmente dintr-o cometă vor provoca un cataclism, singura șansă pentru John este să-și adăpostească soția și copilul într-un bunker al armatei. Acesta trăiește o cursă contra cronometru într-o lume în care, dintr-odată, și cele mai neînsemnate lucruri devin vitale, iar orice moment pierdut poate fi fatal. În premieră TV în România, în seara de Paște, de la ora 20:00, Greenland reprezintă o frescă a umanității, arătându-i deopotrivă urâțenia și latura înălțătoare.

Talk show de seară/ Late Night (2019) este o comedie a zilelor noastre, în care Emma Thompson o interpretează pe Katherine, gazda unui talk-show de prime time, care află că este la ultimul sezon din contract. Din cauza scăderii audiențelor, compania urmează să o înlocuiască cu un prezentator mai bine cotat și mai tânăr. Căutând o soluție salvatoare, Katherine o angajează în echipa de creație a show-ului său pe Molly Patel (Mindy Kaling), o tânără cu origini indiene, a cărei menire este să aducă materiale și idei de succes. Dacă va reuși Molly să oprească înlocuirea Katherinei, descoperă în premieră pe Film Now sâmbătă, 8 mai, de la ora 20:00.

Dacă ai putea fi supererou, ce puteri ai vrea să ai? Probabil că nu există copil care să nu-și fi pus această întrebare măcar o dată, însă un puști anume poate să răspundă la ea. Și, de altfel, să experimenteze diferite superputeri, încercând să se prindă cum funcționează. Shazam! (2019), ecranizarea de succes a poveștii unui supererou adolescent din universul DC Comics, este în premieră pe Film Now duminică, 9 mai, de la ora 20:00. Billy Batson este un adolescent deștept, crescut în orfelinat, care fuge mereu din familiile adoptive în căutarea mamei naturale de care fusese despărțit în copilărie. El capătă puteri supranaturale cu ajutorul unui vrăjitor, iar pentru a le activa nu trebuie decât să spună „Shazam!”. Billy va testa limitele abilităților sale cum numai un puști poate să o facă, dar va fi obligat să învețe rapid, pentru că forțele răului nu așteaptă niciodată! Succes de public și de casă, Shazam! a avut încasări de peste 350 de milioane de dolari la lansare.

Vineri, 21 mai, de la ora 20:00, pe Film Now, în premieră TV în România, ți-am pregătit o dramă romantică: Fotografia/ The Photograph (2020). Atunci când o celebră fotografă moare pe neașteptate, fiica ei, Mae, rămâne nu doar îndurerată, ci și plină de întrebări fără răspuns. După ce găsește o fotografie ascunsă într-o cutie de valori, Mae hotărăște să afle mai multe despre tinerețea mamei sale, pornind o investigație care îi va schimba și ei viața. Descoperă pe Film Now ce secret ascundea celebra fotografă!

La Film Now, luna mai se încheie cu o comedie neagră, care aduce în distribuție nume precum Allison Janney, Awkwafina și Mila Kunis. Sue Buttons (Allison Janney) este o femeie neglijată întreaga viață de soț, familie și colegi, însă aceasta își găsește momentul de glorie în aparent cea mai proastă zi a ei. Atunci când presa și comunitatea o aduc în prim-plan după răpirea soțului, Sue experimentează cum este să fii în centrul atenției pentru o mulțime de oameni. O producție în care fiecare cuvânt rostit duce la noi complicații, Scandal în direct/ Breaking News in Yuba County (2020) este în premieră TV în România marți, 25 mai, de la ora 20:00, pe Film Now.

#Dolittle (2020), Universal

În premieră TV, sâmbătă, 1 mai, la 20:00

Regia: Stephen Gaghan

Cu: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Emma Thompson, Harry Collett, Michael Sheen, Rami Malek

#Greenland (2020), Vertical

În premieră TV, duminică, 2 mai, la 20:00

Regia: Ric Roman Waugh

Cu: Gerard Butler, Morena Baccarin

#Talk show de seară/ Late Night (2019), UK Sony

În premieră la Film Now, sâmbătă, 8 mai, la 20:00

Regia: Nisha Ganatra

Cu: Emma Thompson, Mindy Kaling, Hugh Dancy, John Lithgow

#Shazam! (2019), Warner

În premieră la Film Now, duminică, 9 mai, la 20:00

Regia: David F. Sandberg

Cu: Zachary Levi, Asher Angel, Adam Brody, D.J. Cotrona, Djimon Honsou, Mark Strong, Meagan Good, Michelle Borth

#Fotografia/ The Photograph (2020), Universal

În premieră TV, vineri, 21 mai, la 20:00

Regia: Stella Meghie

Cu: Courtney B. Vance, Issa Rae, Lakeith Stanfield, Lil Rel Howery, Rob Morgan

#Scandal în direct/ Breaking News in Yuba County (2021), Vertical

În premieră TV, marți, 25 mai, la 20:00

Regia: Tate Taylor

Cu: Allison Janney, Awkwafina, Juliette Lewis, Mila Kunis

