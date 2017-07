Carmen, colega, prietena noastră al cărei suflet frumos a vibrat permanent la necazurile şi bucuriile celor din jur ne-a părăsit. A plecat la Dumnezeu în plină dorinţă de viaţă.

Elegantă, frumoasă, cu o educaţie aleasă, a rezolvat problemele vieţii cu răbdare, cu înţelegere, cu bucuria de a vedea pe oamenii din jur, pe noi, fericiţi.

Aşa a fost pentru toţi cei ce au cunoscut-o ca profesor, ca om politic, ca diplomat şi, îndeosebi, ca ales judeţean.

Carmen a convins cetăţenii acestui judeţ şi a fost aleasă 13 ani la rând în calitate de consilier judeţean.

Sunt cunoscute intervenţiile sale în Consiliul Judeţean în domenii precum învăţământul, sănătatea, cultura, protecţia copilului, dar şi domenii cum ar fi colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale, cu românii de peste hotare, relaţii externe etc.

Ca social-democrat, ca om politic important la nivel judeţean şi naţional, s-a remarcat prin susţinerea problematicii femeii ca mamă, ca membră a societăţii în care aceasta trebuie să fie respectată.

De asemeni, a avut un rol însemnat în demararea unor programe de colaborare cu Uniunea Europeană şi în special cu Germania. În calitatea sa de reprezentantă a Forumului German la nivel judeţean, a militat continuu pentru o legătură strânsă cu regiunea Schwaben din Germania. Legătură pe care noi o aniversăm acum la 20 de ani de parteneriat.

Sunt multe lucruri frumoase pe care le laşi, dragă colegă, pe acest pământ, dar şi multă durere şi întristare în sufletele noastre!

Doresc, din partea colegilor care au activat în Consiliul Judeţean, a social-democraţilor, să transmit familiei îndoliate puterea de a depăşi aceste clipe grele.

Să o pomenim, să mai punem o lumânare şi o floare la mormântul ei.

Dumnezeu să te aibă în pază şi pe noi să ne ierte!

Din partea grupului de consilieri judeţeni PSD,

Ing. Mihai Grozavu