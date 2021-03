În municipiul Suceava, rata de infectare cu noul coronavirus a crescut sensibil, de la 1,89 la 1,90 la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența este de 3,95, la Cîmpulung de 1,62, la Fălticeni de 1,38, iar la Rădăuți de 0,93. Pe lîngă Vatra Dornei, rate de infectare de peste 3 se mai înregistrează în comunele Dorna Arini 3,07 și Poiana Stampei 3,05. Șaisprezece localități sucevene nu au nici un caz activ de COVID. Este vorba despre: Baia, Bălăceana, Bilca, Breaza, Capu Cîmpului, Drăgușeni, Gălănești, Hîrtop, Horodnic de Sus, Moldova Sulița, Poieni Solca, Sadova, Satu Mare, Slatina, Straja și Ulma.

