Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat astăzi că în urma discuțiilor pe care le-a avut cu ministrul dezvoltării, Cseke Attila și cu șeful Companiei Naționale de Investiții, Irina Pătrășcoiu, municipiului reședință de județ i-a fost aprobată construirea unui teren de sport de dimensiuni UEFA. ”Îl vom face acolo unde facem și Sala Polivalentă, unde vom face și stadionul nou. Este un teren de sport cu o tribună de 500 de locuri pentru spectatori . E bine pentru că îl putem folosi ca teren de antrenament dar pot să se desfășoare și anumite meciuri oficiale. Iată un lucru bun și pentru iubitorii de fotbal care tot mă acuză că nu facem un stadion nou. O să facem într-o zi și stadion nou. Să demarăm întâi lucrările la Sala Polivalentă și sigur avem depus și suntem în lista sinteză și cu un stadion nou”, a declarat Lungu.

