Cu 31 de cazuri de COVID în evoluție, municipiul Suceava are o rată de infectare de 0,26 la mia de locuitori. La Vatra Dornei incidența a coborît de la 0,73 la 0,67, în timp ce la Cîmpulung a crescut de la 0,47 la 0,62. La Fălticeni și Rădăuți, rata de infectare s-a majorat de la 0,23 la 0,26 , și respectiv, de la 0,14 la 0,16. 53 de localități sucevene nu au nici un caz activ de coronavirus, 26 au cîte un caz, 22 sub cinci, 8 sub 10, iar 5 au peste 10.

În județul Suceava s-au înregistrat 13 cazuri noi de COVID-19, cu unul în minus față de raportarea precedentă, după ce au fost prelucrate 1.133 de teste. În județ sunt 212 cazuri active de COVID-19, cu 2 mai puține față de statistica anterioară. Incidența cumulată la nivel judeţean se menține la 0,27 la mia de locuitori.