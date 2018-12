Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat miercuri într-o conferință de presă de bilanț că specialiștii instituției pe care o conduce lucrează în prezent la proiectul construirii unui spital pentru copii în municipiul Suceava. ”Am cerut aprobarea Ministerului Sănătății, am cerut bani de la Compania Națională de Investiții iar marți am primit de la Banca Mondială o ofertă de finanțare în colaborare cu Comisia Europeană. E vorba de un spital cu 300 de paturi dar în discuție există și ideea dacă vom face integrat și o maternitate la spitalul de cpii. E un proiect curajos și am curajul să cer bani inclusiv direct de la Comisia Europeană pentru acest spital de copii”, a declarat Flutur.

