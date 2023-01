Primăria municipiului Rădăuți a marcat Unirea Principatelor Române prin depunerea de coroane la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza dar și printr-un moment artistic oferit de fanfara „Casei de Cultură Rădăuți” la foișorul din parcul central, unde cei prezenți au încins „Hora Unirii”.

”Unirea Principatelor Române, la 24 ianuarie 1859, reprezintă cel mai crucial moment din istoria României moderne. Un moment care are la rădăcini dorința de unitate și de întregire a neamului românesc, care a condus la independența națională, atât de dorită de înaintașii noștri. La Rădăuți acest moment a fost marcat prin depunerea de coroane la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza și de un moment artistic oferit de fanfara „Casei de Cultură Rădăuți” la foișorul din parcul central, unde cei prezenți au încins „Hora Unirii”. La mulți ani rădăuțeni, la mulți ani români, oriunde v-ați afla”, a transmis primarul Bogdan Loghin.