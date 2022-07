De mâine 8 iulie 2022, în Pietrărie – Iași se va auzi muzică rock ieșeană, timp de trei zile.

Ediția de vară a Underground Rock Festival, Music and Arts, Iași – URF .3 are loc în parcul enduranch din satul Pietrărie, comuna Bârnova, județul Iași. Activitățile diverse și de interes pentru publicul larg nu se desfășoară doar pe scenă ci și în zona Arts and Crafts, la focul de tabără pregătit pentru fiecare seară și în zona off-road.

Vineri 8 iulie 2022 între orele 19 și 22, copii și adolescenți din Iași vor urca pe scena URFică pentru a performa, live, în fața publicului.

În ordinea intrării pe scenă, trupele de la „Debut Rock” sunt: The Tigers, Les Castaways, Paprika, ArchVile, Drunken Owls

Specificul serii dedicate debutanților este accentul pus pe compozițiile proprii, trupele anunțate vor interpreta cel puțin o piesă proprie și nu doar cover-uri.

Creativitatea și dorința de a încuraja artiștii în devenire să caute forme noi de exprimare prin muzica rock caracterizează spiritul URF și secțiunea „Debut Rock” din cadrul evenimentului bianual de la Iași. Mai ales că partenerii în formarea tinerilor muzicieni sunt cei mai buni din Iași: Petran Music School Iași, Asociația Muzicienilor Independenți Iași, Paradis International College Iași, Școala Populară de Arte Iași și mai ales Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii teoretice – Universitatea de Arte ”George Enescu” Iași.

Sâmbătă 9 iulie 2022 între orele 17 și 19 clubul moto X-Enduro din Iași va organiza o demonstrație necompetitivă pentru public iar

între orele 19 și 22, pe scenă vor urca trupele: KRÖM, Inside, Era Divina. Trupa KRÖM a fost prezentă la secțiunea „Debut Rock” într-o ediție anterioară a Underground Rock Festival, Music and Arts, Iași.

La ora 22 clubul moto Guerilla MC Iași va oferi de asemenea un moment inedit, pentru artiști și pentru publicul spectator.

Duminică 10 iulie 2022 între orele 17 și 19 Moldova Racing Academy va organiza o demonstrație off-road 4X4 necompetitivă, pentru public iar

între orele 19 și 22, pe scenă vor urca trupele: AltLut, Molten Skin, BELZEDUH, Stanker. Trupele AltLut și Molten Skin au fost prezente la secțiunea „Debut Rock” în ediții anterioare ale URF Iași.

BILETELE sunt împărțite pe categorii, astfel: Debut Rock – 25 de lei; Sambata 9 iulie – 50 de lei; Duminica 10 iulie – 50 de lei; Acces general – 3 zile – 80 de lei

Copiii între 6 și 18 ani (însoțiți de cel puțin un părinte / tutore) au reducere de 50% la biletul acces general doar la fața locului. Copiii sub 6 ani pot fi afectați de zgomot, căldură și mediul specific adulților iar organizatorii nu recomandă prezența acestora la eveniment.

Detalii cu privire la program, la artiștii invitați în zona Arts & Crafts, campare și activități conexe se regăsesc pe paginile URF și pe – https://fb.me/e/1MgPTuMQ2