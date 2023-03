Controversele iscate de disparitia casierilor de la casele de marcat din centrele comerciale ne-au facut sa intrebam asistentul virtual ChatGPT despre modificarile care vor aparea pe piata muncii in perioada urmatoare. Ce spune asistentul? Vezi in materialul de mai jos.

ChatGPT arata in materialul de pe Tehnotic.ro ca progresul tehnologic va duce la disparitia unor meserii precum cea de casier si altele corelate cu domeniul vanzarilor, lucrator in fabrici, sofer de camion, operator de telefonie sau meserias. Daca cei care ocupa aceste pozitii pot fi indignati de modificarile care se prefigureaza si care nu ii avantajeaza deloc, putand duce in scurt timp la pierderea locului de munca, adevarul e ca disparitia unor meserii e perfect normala odata cu avantul pe care il ia progresul tehnologic.

De ce dispar joburi precum cele de casier, sofer de camion, lucrator in fabrici sau meserias?

In toate domeniile s-a incercat eficientizare proceselor si obtinerea unor rezultate mai bune un efort sau cu un buget mai mic. Si asta inseamna progresul. Fie ca te afecteaza sau nu, fie ca esti de acord sau nu, inca de la descoperirea focului lumea e intr-o continua evolutie. Progresul ne-a adus inclusiv joburile care vor deveni istorie in viitor.

ChatGPT spune ca exista mai multe motive pentru care anumite joburi, precum cele de casier, sofer de camion, lucrator in fabrici sau meserias pot sa dispara. Printre acestea sunt automatizarea, externalizarea, schimbarile care apar in ceea ce priveste cererea de oferte de munca, dar si schimbarile tehnologice.

Dezvoltarea tehnologica a dus la automatizarea multor sarcini si procese, ceea ce a afectat piata muncii printr-o scadere a numarului de locuri de munca pentru anumite joburi. De exemplu, unele sarcini care erau inainte efectuate manual, cum ar fi sa scanam produsele la casa de marcat sau sa sortam pachetele in depozite, sunt acum automate.

Externalizarea a facut ca multe companii sa apeleze la angajati din tari cu costuri de productie mai mici. De exemplu, anumite joburi din industria textila sau a productiei de electronice sunt externalizate in tari precum China sau India.

Daca vorbim despre schimbarile tehnologice trebuie sa amintim de schimbarea modului in care functioneaza anumite industrii. De exemplu, printarea in format 3D poate reduce semnificativ nevoia de lucratori in anumite fabrici.

Totusi, progresul tehnologic nu e un bau-bau si nu duce doar la disparitia unor locuri de munca. Din contra, toate aceste noi sisteme vor avea nevoie de oameni calificati si extrem de instruiti care sa le gestioneze. Acest lucru duce la aparitia unor joburi extrem de bine platite, pentru pozitii care necesita oameni valorosi, cu viziune, ei insisi indreptati spre cercetare si progres.

Ce joburi vor aparea in viitorul apropiat?

ChatGPT preconizeaza ca in viitorul apropiat va creste cererea pentru specialisti in securitatea cibernetica, designeri de interactiune, ingineri de software si robotica sau specialisti in experienta clientilor.

“Acestea sunt doar cateva exemple de meserii care ar putea aparea ca urmare a avansului rapid al tehnologiei si al inteligentei artificiale. Este important sa mentionam ca acestea necesita adesea abilitati tehnice si specializate, precum si capacitati de invatare continua, pentru a ramane relevante intr-un mediu in schimbare rapida.”

Sursa: Tehnotic.ro