În prima decadă a lunii octombrie, profesorul doctor în istorie Daniel Hrenciuc își va lansa noua sa carte, intitulată <Cernăuți, Ierusalimul de pe Prut. O istorie a evreilor din capitala Bucovinei>, la Suceava și la Rădăuți. Volumul are 382 de pagini și conține multe fotografii. Prezent în studioul Radio Top, profesorul Hrenciuc a declarat: „Fotografiile sînt din arhivele Ministerului de Externe. Am pus mai multe fotografii, pentru că am vrut să recreez imaginea Cernăuțiului. Mie îmi este foarte drag Cernăuțiul, și fiecare fotografie transmite un mesaj. Asta a fost intenția mea. Dacă cei care citesc sau răsfoiesc această carte vor intra în intimitatea Cernăuțiului interbelic și antebelic la care mă refer înseamnă că mesajul meu a fost coerent”. Daniel Hrenciuc a adăugat: „Există un farmec al Cernăuțiului, așa cum există un farmec al Sucevei. Dincolo de orice, o așezare are ceva aparte, ca orice persoană”.