Prefectura Suceava a informat, astăzi, că pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pe raza județului Suceava au acționat echipe, formate din polițiști, jandarmi, polițiști locali și militari, care au totalizat 299 de polițiști, 96 de polițiști locali, 19 militari, 4 polițiști de frontieră și 87 de jandarmi. Prefectul Alexandru Moldovan a declarat că în ultimele 24 de ore au fost executate 96 misiuni, cele mai multe pentru verificarea respectării interdicțiilor privind deplasarea sau libera circulație. În total au fost verificate 593 persoane cu privire la respectarea interdicțiilor impuse și nu au fost aplicate sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de izolare. În urma controalelor au fost constatate și aplicate 79 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 167.200 lei. În ceea ce privește măsura restricționării circulației, au fost depistate 73 persoane care nu au respectat măsura, pentru care au fost constatate și aplicate tot atâtea sancțiuni contravenționale în valoare totală de 134.500 lei.

De asemenea, personalul Ministerului de Interne din cadrul dispozitivelor constituite pentru carantinarea municipiului Suceava și pentru asigurarea zonei de protecție au constatat 30 fapte de natură contravențională, 26 pentru nerespectarea restricțiilor de circulație și 4 alte contravenții. Valoare totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 61.190 lei.