Sucevenii dar și turiștii prezenți în județ sunt asteptati duminica, 28 aprilie, in prima zi de Paste la Muzeul Satului Bucovinean de langa Cetatea de Scaun a Sucevei pentru a participa la actiunile organizate de Consiliul Judetean cu prilejul Sarbatorilor Pascale, actiuni prinse in programul „Pastele in Bucovina”. Invitatia a fost facuta miercuri chiar de presedintele Consiliului Judetean Gheorghe Flutur. Flutur a anuntat ca actiunile vor incepe la ora 12 in program fiind incluse concurs de ciocnit oua, cintece religioase, concert de toaca si clopote, prezentarea bucatelor pentru masa de Paste iar la final un spectacol extraordinar Ovidiu Lipan Tandarica si Fanfara Trei Prajini. „Vor canta copii pe esplanada Casei de Cultura incepand cu ora 11 pentru ca sunt foarte multi care nu stiu ca am mutat locatia si la ora 12 vom avea mijloace de transport sa-i ducem in Museul Satului unde la ora 12 incepem acest Festival de Pasti care a devenit cunoscut in intreaga tara si in strainatate. Vom avea actiuni legate de obiceiurile de ziua de Pasti: cosurile care merg la sinftit la biserica, apoi copiii care merg din casa in casa in satul bucovinean sa prieasca oua, cantece religioase, coruri bisericesti. Vom avea sfintitul cosurilor de Pasti apoi vom avea un concurs de cionit oua unde gospodari de la Manastirea Humorului care au un obicei foarte vechi si vor fi prezenti in Muzeul Satului. De altfel toti cei prezenti o sa primeasca oua sa participe la acest concurs de ciocnit oua. Momentele cele mai importante sunt cele legate de concertul de clopote si toaca”, a spus Flutur. Gheorghe Flutur se asteapta la o participare numeroasa la Muzeul Satului Bucovina astfel incat a cerut organelor de ordine sa se implice cu responsabilitate pentru fluidizarea traficului rutier.