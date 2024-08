Din 2 septembrie, de luni până vineri, de la ora 18:00, DIVA a programat câte două episoade din sezoanele 1-5 ale serialului „Chesapeake Shores” (2016-2022). O co-producție SUA-Canada, povestea perfectă pentru întreaga familie are la bază seria de 14 romane cu același nume scriese de Sherryl Woods (publicate în perioada 2009-2017). Scriitoarea americană de 80 de ani este fostă jurnalistă, care a scris 110 cărți romantice și polițiste din 1982 încoace, de multe ori folosind diverse pseudonime. Iar „Chesapeake Shores” nu este singura ei serie literară ecranizată. Și „Sweet Magnolias” a devenit serial TV în 2020 și a ajuns acum la sezonul 4.

Serialul difuzat de DIVA nu are doar un background literar, ci și fețe cunoscute în distribuție – ca Jesse Metcalfe (din „Neveste disperate”), Meghan Ory (din „A fost odată ca niciodată” și sezonul 2 din „Sullivan’s Crossing”, difuzat din 3 septembrie de DIVA), Dianne Ladd (mama Laurei Dern) și regretatul Treat Williams (din „Pompierii din Chicago” și recentul „Feud: Capote vs. The Swans” – ultimul lui rol). Acesta a încetat din viață în iunie 2023, la 71 de ani, în urma unui accident de motocicletă cauzat de o mașină care venea din sens opus. Williams a lăsat în urmă o carieră actoricească de 50 de ani, 3 nominalizări la Globurile de Aur și 2 la Premiile Emmy. Îl știm din filme ca „A fost odată în America”, „Calea misterelor” și serialele „O nouă viață” și „O familie de polițiști”.

Subiectul din „Chesapeake Shores”? Abby O’Brien Winters (Meghan Ory) revine din New York în orășelul ei natal, titularul Chesapeake Shores (Maryland). Sora ei mai mică, Jess (Laci J. Mailey), a investit tot ce avea într-o pensiune și are urgent nevoie de ajutorul ei. Abby este prinsă între cariera ei de top, divorțul de Wes Winters (Michael Karl Richards) și timpul dedicat celor două fetițe ale lor, iar întoarcerea acasă pare a fi pauza de care are nevoie.

Aici îl revede pe fostul ei iubit, un muzician pe care l-a părăsit cu 16 ani în urmă, Trace Riley (Jesse Metcalfe, care cântă două melodii compuse în el chiar în primul episod). Trace a revenit acasă din Nashville și-i oferă lui Abby o a doua șansă la iubire. Situația devine și mai complicată odată cu revenirea în oraș a lui Megan (Barbara Niven), mama celor cinci frați O’Brien, care și-a părăsit familia cu ani în urmă. În toți acești ani, patriarhul Mick O’Brien (Treat Williams) a avut grijă de copii cu ajutorul mamei lui – Nell (Diane Ladd) – și are propria lui companie de construcții.

Pe lângă Abby și Jess, clanul O’Brien îi mai include pe Bree (Emilie Ullerup) – care a scris o piesă de teatru de succes, dar nu pare a mai avea inspirație pentru altele, Kevin (Brendan Penny) – fost medic militar și Connor (Andrew Francis) – care studiază Dreptul. Timp de 6 sezoane („Chesapeake Shores” s-a terminat în toamna lui 2022), toate aceste personaje au parte de suișuri și coborâșuri și învață că, vorba bunicii Nell, „Nu poți schimba trecutul, dar poți crea un nou viitor”. Din 2 septembrie, de luni până vineri, de la ora 18:00, la DIVA aflăm exact cum.

DIVA este disponibil pe canalul numărul 84 pe DIGI digital, 203 pe ORANGE, 107 pe VODAFONE și 30 pe FOCUS SAT.