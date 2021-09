În luna septembrie, Film Now dedică a doua săptămână iubitorilor de producții thriller. Miercuri, 8 septembrie, de la ora 21:55, telespectatorii pot urmări Trash/ Gunoi. Când doi băieți care trăiesc în favela orașului Rio găsesc un portofel, nu au nici cea mai mică idee că viața li se va schimba pentru totdeauna. Aceștia își dau seama că au găsit ceva cu adevărat valoros după ce poliția anunță o recompensă imensă pentru returnarea potofelului. Raphael (Rickson Tevez) și Gardo (Eduardo Luis) fac echipă cu amicul lor, Rato (Gabriel Weinstein) și pornesc într-o aventură extraordinară, încercând să descopere secretul din spatele unui obiect aparent banal. După ce află complicațiile legate de posesorul portofelului, ei ajung la concluzia că nu trebuie să aibă încredere în poliție, iar singurii care sunt dispuși să-i ajute sunt doi misionari americani. Într-o producție bazată pe romanul scris de Andy Mulligan, descoperă doar la Film Now secretul din spatele portofelului misterios!

Obsessed/ Obsesia se vede la Film Now joi, 9 septembrie, de la ora 20:00. Derek Charles (Idris Elba) este promovat recent într-o funcție cu răspundere extrem de mare și se consideră acum un om împlinit din punct de vedere profesional. În plan personal, Derek este căsătorit cu frumoasa Sharon (Beyonce Knowles) și au împreună un fiu, viața de familie oferindu-i întotdeauna momente de liniște și înțelegere. Universul perfect al lui Derek începe să fie tulburat, însă, de tânăra Lisa Sheridan (Ali Larter), o femeie angajată pe perioadă determinată la biroul lui, care pare să fi dezvoltat o pasiune obsesivă față de el. Pe măsură ce Lisa devine din ce în ce mai insistentă și începe chiar să îl hărțuiască, bărbatul își dă seama că riscă să piardă tot ceea ce a obținut de-a lungul timpului prin muncă și eforturi susținute și că atât cariera sa de succes, cât și căsnicia de invidiat pe care o are cu Sharon sunt puse în pericol. Vezi deznodământul unei producții pline de suspans doar în săptămâna thriller la Film Now!

Sâmbătă, 11 septembrie, de la ora 21:35, Film Now difuzează Blackhat/ Hacker. Un hacker aflat la închisoare pentru fraudă este eliberat cu ajutorul unui prieten, dar contra unei favori. Un alt hacker este vânat de două guverne (american şi chinez), iar locaţia şi planurile sale sunt încă misterioase. Nick Hathaway (Chris Hemsworth) este nevoit să lupte nu doar din faţa computerului, ci și în persoană. El va traversa lumea în căutarea periculosului atacator virtual, care poate pune mâna pe centrul de comandă al centralelor nucleare cu o simplă linie de cod. Urmărește la Film Now cursa unui hacker pentru a prinde alt… hacker!