Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunţat că în cursul zilei de ieri în municipiu mai erau 402 de persoane cu noul coronavirus. Ion Lungu a spus că luând în considerare evoluţia cazurilor, municipiul Suceava se află pe un plafon de stabilizare. „Chiar dacă mai crește numărul de cazuri de la o zi la alta, nu mai sunt la fel cum erau acum o lună de zile. Tocmai de aceea am cerut doamnei director de la DSP Suceava în cursul zilei de luni după amiază să realizeze o situație a persoanelor infectate și a celor vindecate, pe localități. Şi ieri am avut o discuție la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în care doamna director a adus această situație. Şi am rugat-o să o facă în fiecare zi să putem discuta pe localități. Pentru că situația globală nu spune mai nimic, dacă ne referim la municipiul Suceava”, a spus Ion Lungu. El a spus că stabilizarea numărului de cazuri în Suceava este şi un argument pentru susţinerea solicitării de ridicare a stării de carantină.

Primarul Sucevei a arătat că un indicator foarte important care trebuie urmărit este cel al numărului de persoane bolnave la mia de locuitori. Ion Lungu a arătat că potrivit datelor furnizate de DSP Suceava, în municipiu au fost 783 de cazuri pozitive, din care s-au vindecat 388 de persoane, astfel încât mai sunt 402 persoane infectate, respectiv cazuri active. „Acest indicator se raportează la 1.000 de locuitori ai orașului. Şi aici sunt două modalități de raportare. Dacă ne raportăm la numărul de persoane de la recensământul din 2011, care nu este concludent, de 90.121, astăzi avem în Suceava 4,33 persoane la 1000 de locuitori. Cred că este corect să luăm numărul de persoane de la Direcția de Statistică, care este 128.007, ceea ce înseamnă că numărul cetățenilor infectați la mia de locuitori este de 3,14. Şi vreau să spun că acest indicator a scăzut semnificativ dacă îl comparăm cu cel de acum o lună de zile. Deci noi trebuie urmărim ca acest indicator să scadă și eu sper că în perioada următoare se va întâmpla acest lucru”, a declarat Ion Lungu.