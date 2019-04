În câteva locuri din Suceava vor fi amplasate ghivece de mari dimensiuni cu arbori și arbuști ornamentali. Viceprimarul Marian Andronache a afirmat că în ghivece se vor planta 26 de tuia în 3 modele, 8 arțari, 16 bucăți de photinia și 4 platani. El a adăugat că ghivecele vor fi amplasate pe esplanada Casei de Cultură, la fîntîna arteziană de la „Nordic” și în fața Primăriei. Ghivecele au fost confecționate în atelierul propriu al Direcției Domeniului Public.

