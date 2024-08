Primarul Sucevei a anunțat că a semnat două contracte pentru montarea de insule ecologice. Contractele au fost semnat cu Ministerul Mediului și cu firma Perpetuum Impex Ro din Cluj, care a câștigat licitația. „Așa cum am mai spus și altă dată, vor fi 100 de insule ecologice pe care le montăm în orașul nostru. Este vorba despre 45 de bucăți insule tip 1 de 1,1 metri cubi și 55 de bucăți insule tip 2 de 3 metri cubi. Valoarea totală a contractului este de 6,897 milioane de lei, inclusiv TVA. Această firmă a câștigat contractul la nivelul Ministerului Mediului iar noi am făcut un contract subsecvent cu ea și l-am semnat în data de 22 august 2024. Iar într-un termen de 30 de zile firma se obligă să furnizeze aceste echipamente la Suceava”, a declarat Ion Lungu.

El a precizat că locațiile au fost stabilite deja în toate cartierele, la fel și mărimea lor, de 1,1 mc sau 3 mc, în funcție de suprafața disponibilă. Primarul Sucevei a spus că insulele sunt repartizate astfel: 20 în Obcini, 28 în George Enescu, nouă în cartierul Zamca, 21 în Centru, iar în Burdujeni, în zonele Cuza Vodă 1 – 5, Cuza Vodă 2 – 11 și Cuza Vodă 3 – 6. „Din păcate nu am putut să prindem cartierul Ițcani pentru că acest proiect de insule ecologice se referă doar la spații de codomeniu, la blocuri. Prin urmare primăria va trebui să facă investiții separate în cartierul Ițcani cu același tip de containere”, a arătat Lungu. El a arătat că insulele au cinci componente: biodegradabile rezidual, sticlă, plastic, hârtie și carton. În aceste insule ecologice nu se depozitează și deșeurile menajere.

„În perioada de 30 de zile ar trebui să fie livrate aceste insule ecologice. Trebuie spus că sunt insule ecologice digitalizate, iar accesul se face pe bază de cartelă. La toate aceste 100 de locații pe care le avem cu blocurile arondate, fiecare apartament va primi câte o cartelă. Accesul la aceste insule ecologice ermetice se poate face doar pe bază de cartelă. Într-o lună de zile ar trebui să vină aceste insule ecologice, containere ermetice digitalizate așa cum le spun eu, astfel încât să mai facem un pas în ceea ce privește gestionarea deșeurilor în municipiul Suceava. Eu spun că suntem un exemplu la nivel de țară, inclusiv cu ceea ce avem deja, cu cele 100 de platforme îngropate și semi-îngropate. Facem și acest pas cu aceste insule ecologice, avem și cele două CAV-uri la care au fost licitațiile și se lucrează la ele. Iată că suntem pe un drum bun în ceea ce privește colectarea deșeurilor. Sigur că aici o mână de ajutor trebuie să ne dea și cetățenii. Trebuie să respecte exact regulile de acolo, unde se pune fiecare material reciclabil”, a mai declarat Ion Lungu.