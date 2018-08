Cei mai buni elevi din primele 13 școli clasate în concursul Școala Zero Waste 2018 au câștigat participarea în tabăra Zero Waste Summer Camp, organizată în perioada 22-26 August la Căsoaia, în județul Arad. Proiectul a fost realizat cu susținerea Continental Anvelope Timișoara, partener tradițional și împreună cu Lidl.

Fiecare școală participantă de la secțiunea I-IV (Școala Gimnazială “Ion I. Graure”, Bălteni, Județul Olt, Școala Gimnazială “Mihai Viteazul”, Craiova, Județul Dolj, Școala Gimnazială Nr 4 “Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa, Județul Dâmbovița, Școala Gimnazială “Ion Luca Caragiale”, Tulcea, Județul Tulcea, Școala Gimnazială “Alexandra Nechita”,Județul Vaslui, Școala Gimnazială “Domino Servite”, Voiteg, Județul Timiș) și de la sectiunea V-VIII (Școala Gimnazială “Ion I. Graure”, Bălteni, Județul Olt, Liceul cu program sportiv Botosani, Județul Botoșani, Școala Gimnazială “Sfântul Dumitru”, Craiova, Județul Dolj, Școala Gimnazială Nr. 1. Pericei, Județul Sălaj, Scoala Gimnazială Nr 1, Satu Mare, Județul Suceava, Liceul Tehnologic Bîlteni, Structura Școala Gimnazială Nr.1, Peșteana-Jiu Bîlteni, Județul Gorj, Școala Gimnazială Nr 4 “Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa, Județul Dâmbovița) și-a desemnat 5 respectiv 6 reprezentanți pentru a învăța mai multe despre protecția mediului, conceptul zero waste – fără deșeuri, economisirea resurselor, efectele poluării, dar mai ales pentru a-și dezvolta abilități care să le permită organizarea în școală de evenimente și proiecte ecologice și nu numai. Toți elevii participanți au devenit astfel Ambasadori Zero Waste în școala lor.



Cei 75 de elevi participanti a primit un mic kit pentru a-i ajuta să adopte un stil de viață prietenos cu natura și pentru a le inspira dorința de a ieși din casă și de a explora. Un rucsac pentru drumeții (sau pentru școală), un sac de dormit și un set cu farfurie, tacâmuri și pahar de aluminiu au fost doar primul pas. Atelierele de supraviețuire și orientare în natură, drumeția și sumedenia de animale și plante întâlnite în drum și prezentate de biologii care i-au însoțit au contribuit la creșterea interesului față de natură și fată de protejarea ei.



În cele 4 zile de tabără, elevii au împletit atelierele și sesiunile de educație ecologică cu jocuri de dezvoltare personală și de exprimare prin care organizatorii au urmărit dezvoltarea abilităților de organizare și lucru în echipă precum și îmbogățirea bagajului de informații și cunoștințe privind protecția mediului și sustenabilitatea. „Conceptul Rethink și companii cu impact pozitiv asupra planetei”, „Animale pe cale de dispariie”, „Poluarea apelor și ce măsuri putem lua fiecare dintre noi”, „Atelier de purificare a apei”, „Ce fac Rangerii Juniori” , „Tablouri vivante”, „Treasure Hunt – take only pictures” sunt doar câteva dintre activitățile care i-au ținut ocupați pe elevii Școala Zero Waste.

Ediția 2018 a taberei a pus accent pe dezvoltarea de abilități și aptitudini. Atenția, viteza de reacție, comunicarea eficientă, formarea echipei și munca în echipă, dezvoltarea de strategii, rezolvarea de probleme și organizarea de proiecte au fost toate dezvoltate pe parcursul a numeroase jocuri și ateliere ținând însă cont de categoriile de vârstă ale participanților, I-IV sau V-VIII.



O altă secțiune importantă din agenda taberei a fost Global Village – prezentări interactive ale orașelor, județelor și școlilor participanților prin dans, teatru, cântec, poezie, proiecții și produse tradiționale.

Elevii câștigători ai Concursului Național Școala Zero Waste ediția 2018 sunt cei care s-au remarcat în mod deosebit pe durata taberei ca lideri și oameni de acțiune.

SECȚIUNEA CLASELE 1-4

Premiul 1 – laptop

Simina Bușe – Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Craiova

Premiul 2 – biciclete

Robert Petrov – Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale”, Tulcea

Carla Claudia Scântei – Școala Gimnazială „Alexandra Nechita”, Vaslui

Premiul 3 – tablete

David Lupu – Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Craiova

Miriana Șerban – Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Craiova

Andrei Șapoval – Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale”, Tulcea

Mentiuni – trotinete

Ioana Buzatu – Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Craiova

Maria Ioana Gogioiu – Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa, Dâmbovița

David Cocea – Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale”, Tulcea

Eduard Grosoș – Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale”, Tulcea

Ștefan Amir Găitan – Școala Gimnazială „Alexandra Nechita”, Vaslui

SECȚIUNEA CLASELE 5-8

Premiul 1 – laptop

Alin Cristian Ștefan – Liceul cu Program Sportiv, Botoșani

Premiul 2 – biciclete

Mihai Haralamb – Liceul cu Program Sportiv, Botoșani

Dorin Florin Bandas – Școala Gimnazială Nr. 1, Satu Mare, Suceava

Premiul 3 – tablete

Maria Ioniță – Școala Gimnazială ”Sf. Dumitru”, Craiova

Giulia Fudulache – Liceul Tehnologic Bîlteni, Structura Școala Gimnazială Nr.1, Peșteana-Jiu Bîlteni, Județul Gorj

Mihai Cosmin Tomșa – Școala Gimnazială Nr. 1, Satu Mare, Suceava

Mentiuni – trotinete

Gabriela Ștefan – Liceul cu Program Sportiv, Botoșani

Anamaria Evelina Șuian – Școala Gimnazială Nr. 1, Satu Mare, Suceava

Alexandru Gherasim – Liceul cu Program Sportiv, Botoșani

Fabian Basangeac – Școala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa, Dâmbovița

Cătălina Dascălu – Liceul cu Program Sportiv, Botoșani



Școala Zero Waste este un concurs de educație ecologică destinat tuturor elevilor din școlile cu clasele I – VIII din România. Concursul dă posibilitatea elevilor și școlilor să contribuie la protejarea mediului și reducerea poluării și în același timp să concureze pentru câștigarea premiilor puse în joc. Ajuns la a 6-a ediție, s-au implicat în competiția din acest an 237 de școli din 37 de județe și din București.

În cadrul ediției Școala Zero Waste 2018, cei 21.891 elevi direct înscriși în competiție au realizat 78 de acțiuni de curățenie și 66 de acțiuni de plantare (cu peste 8.000 de puieți de arbori forestieri și pomi fructiferi plantați). Au fost recuperate 20 de tone de plastic, 96 de tone de hârtie și carton, 3 tone aluminiu și 18 tone deee-uri.

Activitățile claselor I-IV au pus accent pe creativitatea celor mici și pe deprinderea colectării selective de la o vârstă fragedă, în timp ce clasele V-VIII au putut oferi soluții pentru diminuarea cantității de deșeuri generată, refolosirea sau transformarea deșeurilor precum și crearea de mini proiecte pentru a-și transforma școala într-una Zero Waste. Lista activităților a cuprins și câteva activități comune, cum ar fi “Calcularea amprentei de carbon”, “Crește-ți singur mâncarea” sau “Bike to school”.



În perioada 1999-2017, Continental a investit circa 1.4 miliarde euro în activităţile din România. Toate cele 5 divizii Continental sunt reprezentate în România. Continental deţine șapte unităţi de producţie și patru centre de inginerie în Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Brașov şi Iaşi. Continental este partener al unui joint-venture în Slatina şi are un centru de distribuţie al anvelopelor în București. Continental avea la finalul anului 2017, circa 19.700 de angajaţi, din care 5.700 sunt ingineri și informaticieni în centrele de cercetare și dezvoltare. Continental își va mări echipa cu peste 1.000 de noi membri în acest an în România.

Lidl este o companie care acționează sustenabil în toate domeniile de activitate. Aceasta este metoda companiei de a își îndeplini promisiunea cu privire la calitate și în același timp de a asigura viitorul pentru Lidl și pentru societate. Compania se implică activ în soluționarea nevoilor din comunitățile din care face parte, în cadrul celor 5 piloni centrali: sortimentul de produse, mediul, societatea, angajații și partenerii de afaceri.